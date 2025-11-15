Filtran VIDEO de la Reina Isabel II al tener acalorada discusión con Lady Di en Londres; ¿es IA o real?

Londres, Reino Unido.- A tres años del fallecimiento de la Reina Isabel II, una vez más está dando de que hablar y se apodera de las redes sociales, debido a que recientemente en redes sociales han filtrado un video en el que se puede ver a la difunta Monarca mientras que tiene una acalorada discusión con su también fallecida exnuera, Lady Di, creando un debate entre usuarios, ¿acaso es real o Inteligencia Artificial?

A lo largo de los años, mucho se especuló sobre un odio entre la líder más longeva de la historia de la Realeza británica, y su nuera, pues declaraban que aunque la Princesa Diana fue elegida por Isabel II para casarse con su hijo, el actual Monarca, el Rey Carlos III, la realidad es que fue por temas políticos y de clases sociales, no porque en realidad le cayera bien o le tuviera un cariño sincero.

Los rumores de un odio entre ambas fue tan profundo y creído por muchos, que hasta se llegó a decir que la abuela del Príncipe William tuvo que ver con el fatal accidente que acabó con la vida de la Princesa de Gales, pese a que se le vio muy afectada en el funeral. Ahora, una vez más ha dado de que hablar esa presunta rivalidad, debido a que se ha filtrado en redes sociales un video en el que ambas mujeres discuten a gritos.

Parte I uD83DuDC47 pic.twitter.com/BznUvulfQf — CapitánHorton2027 (@fortavat) November 14, 2025

En X, anteriormente conocido como Twitter, se ve en el material audiovisual como es que Lady Di se inclina hacía Isabel II, visiblemente muy enojada, haciendo ademanes con las manos, al gritarle, incluso se escucha como le dice que ya no puede controlar su vida nunca más, y como es que la difunta líder de la Corona británica le responde con un tono firme y seguro, pero con su temple sereno, que ella le hizo una promesa para servir a la Realeza y a la familia.

Como era de esperarse, los usuarios han comenzado a afirmar que esto se trata de Inteligencia Artificial, debido a que hay una marca visible que lo anunciaría, mientras que otros se van por el lado en que los miembros de la Realeza evitan confrontaciones públicas por protocolo, además que de haber sido real, habría salido desde ese momento. Por otro lado, hay quienes sí creen que sea verdad.

Parte II uD83DuDC47 pic.twitter.com/uV4JLZht0o — CapitánHorton2027 (@fortavat) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui