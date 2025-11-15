Galilea Montijo sale en defensa de Fátima Bosch y le aplaude su valor por alzar la voz en Miss Universo

Ciudad de México.- A semanas de que el director general de Tailandia, Nawat Itsaragrisil, tuviera su altercado con la reina de belleza mexicana, Fátima Bosch, la reconocida presentadora y actriz de melodramas, Galilea Montijo, acaba de dar unas declaraciones, en las que salió en defensa de la modelo y también le aplaudió su valor por no dejarse de nadie y alzar la voz ante su polémica en evento de Miss Universo.

Como se sabe, Bosch tiene un par de semanas en el centro del ojo público, después de que el director ejecutivo de Miss Universe Tailandia, la llamó "estúpida", por supuestamente haberse negado a participar en una promoción de su equipo. Ante esta situación, Fátima se defendió con elegancia, recibiendo el apoyo de varias de sus compañeras, además de millones alrededor del mundo, ocasionando que Nawat saliera a disculparse, incluso rompió en llanto al pedir que se dejara el asunto en el pasado.

Ahora, una vez más, mientras que la presentadora del programa Hoy estaba en el evento en el que premian a La Mujer del Año, por lo que fue cuestionada por Fátima, y declaró que ella como mexicana y mujer trabajadora se siente orgullosa de que ella se diera su lugar: "Yo le aplaudo primero como mujer, segundo como mexicana, me sentí muy orgullosa de ella, no tienes que permitir que nadie te hable de esa manera, nadie, ni porque tenga poder, nadie tiene derecho".

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, rompió en llanto mientras ofrecía disculpas por el papelón de ayer con la participante mexicana Fátima Bosch.pic.twitter.com/21Ay9aLDYT — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 5, 2025

Ante esto, dejó en claro que si el director de Miss Universo de Tailandia fuera un gran líder, sabría bien como tratar a los demás, destacando que para ella, al final del día, la base de todo es el respeto entre todos, sin importar a lo que se dedique cada quien: "Se dice que los grandes líderes saben como tratar a la gente, entonces desde ahí, la educación es la base de todo en la vida, te dediques a lo que te dediques".

Finalmente, la presentadora de La Casa de los Famosos México, habló sobre el hecho de que su imagen es víctima de la Inteligencia Artificial, destacando que solo pide al público que no se crea todo lo que ven y menos si no es en sus espacios usuales para hablar y dar información: "Me agarraron ya de bajada con varias cosas, anunciando, vendiendo y diciendo varias cosas, pero me da mucho gusto que la gente de hoy en día sepan cuando las cosas son artificiales, que son mentiras".

?uD83DuDD25 Galilea Montijo brilló en “La Mujer del Año” y defendió a Fátima Bosch tras el trato denigrante: “Nadie debe permitir eso”. Alertó sobre videos falsos hechos con IA y pidió no caer en fraudes. Confirmó que quiere ser mamá. uD83DuDC76#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside… pic.twitter.com/YD2x98ghVr — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui