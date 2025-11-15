Horóscopos de Nana Calistar para HOY domingo 16 de noviembre del 2025: Predicciones según tu signo

Ciudad de México.- Si quieres conocer cómo te irá en esta jornada de domingo 15 de noviembre, Nana Calistar revela las predicciones para cada signo con los horóscopos de hoy. Aprovecha la intuición, suelta lo que pesa y permite que la suerte fluya. El universo se alinea para impulsarte en decisiones clave y abrir caminos de crecimiento personal. A continuación, conoce cómo te irá en el amor, el trabajo, las finanzas y demás situaciones importantes del día a día.

Aries

Te podrías sentir muy confundido debido a que un amor del pasado se presentará en tu vida y no sabrás cómo actuar. Es buen tiempo para planear uin viaje, disfruta antes de que termine el año. Cuida tu alimentación y no dejes que la dieta te haga colapsar, cuidado con las defensas bajas.

Tauro

Si estás en pareja y la relación se está enfriando, recuerda salir de la rutina, esta es el peor enemigo del amor. Se acerca un evento en el que estarás brillando mucho, aprovecha y destaca como foco de atención. Deja de vivir con rencores, aprovecha que se viene el fin de año para perdonar y dejar atrás.

Géminis

Es momento de que le demuestres tu amor a una amistad que andará 'malita' del corazón durante estos días. Fluye y si las cosas no salen como planeas, no te mortifiques más de la cuenta. Se viene un episodio de ansiedad fuerte, recuerda atenderte de inmediato.

Cáncer

Buen momento para cuidar tus finanzas, basta de despilfarrar porque en el futuro podrías tener serias consecuencias. Aprovecha el hoy, no dejes para mañana cosas que ya tienen solución. Realiza las investigaciones necesarias si tienes dudas con tu pareja, es posible que te lleves una sorpresa.

Leo

No cometas las mismas equivocaciones que en el pasado, ya que durante estos días podrían presentarse nuevos amores. Deja de exigir a los demás si tú no vas a cumplir con ellos. Has oído sordos a comentarios malintencionados que solo quieren desestabilizarte.

Virgo

Cuida tu alimentación, ya que podrías enfermarte del estómago con comida de la calle. Se podrían presentar malentendidos con tu pareja debido a temas familiares o chismes. Tu lengua te podría meter en problemas, así que cuida lo que hablas y deja de andar de criticón.

Libra

Días de mucha reflexión en los que tendrás que liderar con tus sentimientos y con tu pasado. Cumple lo que prometes o nadie va a cree en tu palabra. Es posible que estés planeando un viaje pronto, cuida tu economía para evitar problemas a futuro.

Escorpion

Se vienen días llenos de melancolía porque recordarás a personas del pasado. Si estás en pareja, deja los celos y no seas tan posevivo y controlador. Momento ideal para quitar del camino las cosas que no te permiten avanzar. Ya es hora de que veas por tu futuro.

Sagitario

Atento a lo que sueñas, podrías tener revelaciones importantes mientras duermes. Muchas veces no tienes tacto para decir lo que piensas. Es posible que te enteres de infidelidades o alguna traición pronto. Pronto verás hecho realidad eso que tanto has deseado.

Capricornio

Estos días podrías tener mucho estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación, así que procura mantenerte tranquilo para no colapsar. También podrías enfermarte de infecciones en garganta o riñones. Se presentará un amor del pasado pronto, pero te darás cuenta que ya no forma parte de tu vida.

Acuario

No te metas en problemas, es posible que te estés encariñando de alguien que ya está ocupado y podrías salir lastimado. Manten tu fe intacta, se viene una buena racha y verás tus sueños materializados. Deja las apariencias, ser genuino siempre te sienta mejor.

Piscis

Es posible que comiences a sentir atracción por una persona con la que has estado saliendo o has conocido por una red social. Pero si las cosas no se dan, no les des mucha importancia. Recuerda aprovechar todo lo que se presente frente a ti, las oportunidades tienen fecha de caducidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui