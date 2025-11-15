Luis R. Conriquez rinde declaración por presunta apología del delito tras su show en Fiestas de Octubre

Guadalajara, Jalisco.- Luis Roberto Conriquez Magdaleno, mejor conocido como Luis R. Conriquez, es un reconocido cantante y compositor mexicano que, a pesar de su enorme talento, en esta ocasión se encuentra en el ojo del huracán por un asunto que podría acarrearle serios problemas legales. Después de dos semanas de su presentación del 1 de noviembre en el palenque de las Fiestas de Octubre, ahora tuvo que acudir a la Fiscalía de Jalisco. A continuación, en TRIBUNA te contamos todo.

De hecho, la noche de ayer la fiscalía estatal compartió en sus redes sociales un comunicado en el que aclaran que el artista está siendo investigado por la presunta interpretación de un corrido durante su show en esta entidad: "Luis Roberto 'N', acudió la tarde de este viernes a la cita convocada por un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, que inició una carpeta de investigación por presunta apología del delito".

Es necesario añadir que el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco establece en su Artículo 142 que a cualquier persona que provoque públicamente algún delito o bien propicie la apología, se le impondrá de uno a seis meses de prisión; si dicho delito se ejecuta, se le aplicará al provocador la sanción correspondiente. Según información proveniente del Congreso del Estado, la multa sería de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Luis Roberto 'N'

"Luis Roberto 'N’' se presentó ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios; sin embargo, se abstuvo de comparecer. Esta Representación Social continuará integrando la carpeta de investigación para que, una vez que se cuente con los elementos suficientes, pueda ser judicializada", señala el escrito relacionado directamente con el caso de Luis R. Conriquez.

uD83DuDCF7 Aunque el cantante acudió, se abstuvo de comparecer ante el Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios. Leer más uD83DuDCF7 https://t.co/Da1Z9p90O5 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 15, 2025

Confusiones

Un punto que mantiene preocupados a algunos es que el Ministerio Público asegura que los hechos se llevaron a cabo el 1 de noviembre, pero según medios y hasta el calendario oficial de las Fiestas de Octubre, el intérprete se presentó en el palenque el 2 de noviembre. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la autoridad no se ha pronunciado sobre este detalle que genera confusión.

Fuente: Tribuna del Yaqui