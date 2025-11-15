Otto Padrón le daría nuevo golpe mediático a Angélica Vale tras confirmar su divorcio de la actriz

Ciudad de México.- De nueva cuenta, se ha dicho que el reconocido empresario y productor, Otto Padrón, estaría preparando un nuevo golpe mediático a su expareja, la reconocida presentadora y cantante mexicana, Angélica Vale, después de haber confirmado el divorcio de la actriz de Televisa tras 14 años juntos. Se cree que podrían salir a la luz más fuertes escándalos de la artista.

Como se sabe, el pasado lunes 10 de noviembre, mientras que estaba al aire en su programa de radio, Angélica Vale Show, la actriz y presentadora, declaró que en efecto, estaba separada de Padrón desde abril, pero que ella no sabía de la demanda de divorcio y se enteró hasta que lo filtró el periodista de origen argentino, Javier Ceriani, destacando que estaba cenando con Otto y no le había dicho nada hasta que ya estaba siendo difundido.

Tras esta situación, a través de la cuenta de Instagram de Chamonic, se dijo que la actriz de melodramas como La Fea Más Bella, sería la causante de su separación, debido a que supuestamente habría tenido un apasionado amorío con uno de los bailarines de la obra de teatro de Vaselina, de la que ella fue parte de su gira en el 2024, por varios meses.

Ahora, de nueva cuenta el expresentador de Chisme No Like, declaró que es Otto el que está levantando estos rumores con respecto a Angélica para que la opinión pública se vaya en su contra y que se pongan de su lado en esta complicada situación: "Nunca hubo un escándalo y el día que yo anuncio el divorcio salen de golpe tres escándalos que atacan a Angélica, porque el divorcio fue desde abril. Nadie habla de Otto, ¿ustedes creen que un programador de radio de Los Ángeles no le fue infiel a Angélica Vale?".

De la misma manera, declaró que Otto está preparando nuevos ataques mediáticos en contra de la reconocida hija de Angélica María, y al parecer en los próximos meses van a salir a la luz varios rumores en contra de la actriz mexicana, aunque no dijo de que estilo serían: "Van a seguir apareciendo más cosas de Angélica, no van a aparecer todavía cosas de Otto, va a haber una campaña fuertísima en contra de Angélica".

