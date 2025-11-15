¿Problemas en 'VLA'? Imelda Tuñón anuncia que demandará a quién filtro AUDIO contra Maribel Guardia

Ciudad de México.- Imelda Tuñón anunció que demandará a quién filtró AUDIO de su hijo contra Maribel Guardia, ¿acaso en 'Venga la Alegría' está en problemas?

En el matutino de TV Azteca han filtrado un audio del menor, en el que al inicio se escucha a Imelda hablarle lindo y que lo ama muchísimo, tras lo que le menciona a Maribel y le pregunta si quiere volver a verla, a lo que este comienza a llorar y muy alterado y molesto dice que no quiere verla, debido a que no desea estar cerca de una mujer que "es mala", acusándola ser "cruel" y de no tener corazón: "No, esa mujer es horrible. Es mala y cruel. No lo creo, no creo que tenga (que Maribel Guardia tenga corazón)".

Ante esta situación, la actriz de melodramas como Corona de Lágrimas, declaró que estaba consciente del audio que circula, pero que no dejará que eso le afecte, aunque tiene corazón y le duele mucho escuchar estas cosas de su nieto, pero que ya habló demasiado del tema: "Se notan cosas en el niño; está alienado y no me voy a dejar manipular. He hablado demasiado y a ustedes se les va la mano conmigo, pero hay un límite. Yo tengo un corazón y esto me duele".

Ahora, mediante su cuenta de Instagram, la actriz de obras como Busco Al Hombre de mi Vida, Marido Ya Tuve, compartió un comunicado en el que aseguró que procederá legalmente contra quién filtró este audio, y con aquellos que lo hayan difundido de vuelta: "Voy a proceder legalmente en contra de la persona que entregó el audio donde se escucha la voz de mi hijo, así como contra los medios que lo compartan".

Imelda declaró que el pequeño por ser menor de edad y no estar en el mundo artístico, "Mi hijo está protegido legalmente y, al ser menor de edad, no puede usarse ningún material que ponga en riesgo su integridad ni la de las partes involucradas en un tema tan delicado

Fuente: Tribuna del Yaqui