¿Quién es la nueva novia de Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo? Aparece con hija de la productora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Durante los últimos meses, el nombre de Mateo Reina Montijo ha tomado gran relevancia en las redes sociales gracias a que el joven decidió probar suerte como creador de contenido junto a su padre, Fernando Reina Iglesias, pese a que en el pasado le había dicho a su famosa madre, Galilea Montijo, que no le interesaba nada que tuviera qué ver con el medio de la farándula.

Debido a que los videos del adolescente, su papá y sus hermanos se han viralizado, cada uno de sus movimientos llama mucho la atención en las redes. Recientemente, Mateo protagonizó los titulares de la prensa debido a que surgió el rumor de que podría estar saliendo con una nueva jovencita, luego de que meses atrás fuera vinculado sentimentalmente con la actriz Tania Nicole.

Se comenzó a especular sobre el nuevo 'romance' del joven de 13 años porque la propia Galilea Montijo publicó una grabación donde Mateo aparece al lado de Natalia Álvarez en el concierto que ofreció recientemente Rauw Alejandro en la CDMX. La jovencita es una novel actriz de los melodramas de Televisa y también es conocida por ser la hija menor de Andrea Rodríguez Doria, quien es la productora del programa Hoy.

El hijo de Galilea aparece con la hija menor de la productora de 'Hoy'

En el video se observa que Montijo graba a su novio Isaac Moreno y luego a los adolescentes, y Natalia se muestra muy feliz de estar acompañándolos en este evento: "Ahí está Natalia", comentó la presentadora tapatía. Cabe resaltar que hasta ahora, solo hay especulaciones sobre el presunto romance entre el hijo de Galilea y la actriz de Papás por conveniencia, pues ninguna de las partes ha revelado lo contrario.

Como se mencionó al inicio de esta nota, meses atrás el joven deportista ya había sido vinculado sentimentalmente contra joven actriz del Canal de Las Estrellas. Se trató de Tania Nicole Chávez, quien es conocida por participar en el remake de la serie La CQ así como formar parte del elenco en el melodrama Papás por conveniencia. La adolescente también actuó en Pacto de Silencio, serie de Netflix, y ha ganado fama como creadora de contenido.

El hijo de Galilea también salió con la joven actriz Tania Nicole

Fuente: Tribuna del Yaqui