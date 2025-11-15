¿Se dejará morir? Actor de 'La Rosa de Guadalupe' se niega a recibir quimioterapias tras recaer en cáncer

Ciudad de México.- El reconocido actor de La Rosa de Guadalupe y artista musical, Horacio Beamonte, acaba de brindar una entrevista en la que dejó en claro que se niega a recibir quimioterapias y todo tipo de los medicamentos que sus médicos le recomendaron después de su recaída en el cáncer y que casi acaba con su vida, ¿acaso va a dejarse morir?

En abril de este 2025, Beamonte fue hospitalizado a causa de las complicaciones como neumonía e infecciones bacterianas graves, a causa de su leucemia, pasando poco más de dos meses en el nosocomio bajo estricta vigilancia, incluso se llegó a pensar que podría no tener posibilidad de recuperarse y hasta su madre pidió oraciones para su pronta recuperación, asegurando que confiaba en que sí pudiera salir de eso.

Después de meses de angustia y de pensarse lo peor, el pasado 3 de junio, tras su larga batalla, el actor de Como Dice El Dicho, confesó que pasó un milagro y estaba en remisión, que significa que las células cancerosas ya no eran detectables en su sangre. Sin embargo, dejó en claro que no estaba curado, por lo que debe seguir con tratamiento como quimioterapia intravenosa, punciones lumbares, medicamentos orales diarios y seguimiento continuo, pues enfrenta un elevado riesgo de recaído.

Ahora, a través de TV Notas, el actor de melodramas acaba de hacer una revelación que causó un gran impacto, debido a que dijo que confesó su renuncia total a los tratamientos convencionales, o sea que ha rechazado quimioterapias, medicamentos y cualquier protocolo médico recomendado para atender la leucemia que padece y que hasta lo dejó ciego varios días: "Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos".

Con respecto al porqué tomó está decisión, debido a que reveló que tiene fe y deja en manos de Dios y la esperanza de tener una sana vida, y que si Dios lo desea, se lo llevará cuando sea el momento: "Estoy con mi fe y mi esperanza en el Señor, que es el que si así lo desea me va a mantener vivo y si así lo desea me va a llevar con él". Al ser cuestionado de someterse a algún tratamiento alternativo, Beamonte también lo rechazó, asegurando que no quería estar "esclavizado a nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui