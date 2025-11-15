Sergio Mayer Mori recibiría la carta de Sergio Mayer para que pida su salida de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Tal parece que Sergio Mayer Mori sabe que su padre, Sergio Mayer, quiere que salga de 'La Granja VIP', y ya recibiría una carta de él para pedirla

Actualmente a través de redes sociales, como X, anteriormente conocido como Twitter, el joven cantante y actor de Rebelde, de la serie de Netflix, se encuentra en medio de un debate, en el que muchos arremeten en su contra y otros que lo defienden, aunque en su mayor parte lo tachan de ser un "soberbio" y de "inmaduro" asegurando que ya debería de salir de la emisión, asegurando que "les cae mal".

El pasado viernes 14 de noviembre, Mayer, durante un live en su cuenta de TikTok, el reconocido exactor de Televisa, declaró a sus fans que pedirá que su hijo salga del reality, asegurando que el joven y él acordaron que él podría sacarlo cuando lo creyera conveniente para cuidar su imagen: "Yo le dije a Sergio que cuando viera que era momento de que saliera, yo lo iba a manifestar a la producción. Y yo creo que Sergio ya cumplió con su objetivo. Ya sabemos quién es. Ha demostrado su lealtad, sus principios… y aun así lo siguen criticando, funando, acusando. No está correcto".

Poco después, brindó una breve entrevista, en la que declaró que él quiere que su hijo salga como un ganador y no lleno de hate, por lo que ahora que una vez más es de los favoritos del público, espera que le permitan que salga, para prevenir una segunda funa: "Quiero que salga ahorita como ganador, porque ahorita con esto que acaba de hacer, volvió a poner su nombre en alto, volvió a demostrar quién es, y quiero que salga así".

Ahora, en redes sociales acaban de filtrar un video en el que se ve que César Doroteo, que es mayormente conocido como Teo, le entrega una carta de su padre que se le cayó de una de las chamarras que llevaba puesta. Aunque Mayer Mori dijo que era algo sobre una chamarra, muchos dicen que es el mensaje que le mandó Mayer para que él pida pronto su salida de la emisión.

