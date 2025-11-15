Sigue el drama tras muerte de Dulce: Romina Mircoli habría amenazado a actriz de Televisa por esto

Ciudad de México.- A un año de la muerte de la reconocida cantante y actriz de melodramas, Dulce, las cosas parecen no calmarse y sigue el drama, debido a que la única hija de la artista, Romina Mircoli, es acusada de haber amenazado a reconocida actriz de Televisa y también conductora, Ofelia Cano, debido a un fuerte motivo.

Después de la muerte de la intérprete de Tu Muñeca, salieron a la luz audios publicados a la prensa por Jorge Flores, que es conocido como 'El Vidente de las Estrellas', en los cuales se puede escuchar tremenda discusión entre la reconocida cantante y su única hija, Romina. El mencionado vidente aseguró que los audios le fueron enviados por parte de Cano, quien los recibió de la propia Romina, comenzando así.

Ahora, Ofelia aseguró que Romina en medio de la demanda que tienen, ella comenzó su propia denuncia legal en su contra, asegurando que la ha amenazado con enviarla a la cárcel plantando drogas y otras sustancias ilegales para que fuera detenida y que así ganara ella también: "Tengo una demanda, con una persona de una llamada grupal que me hicieron por Internet en donde me amenazaban de meterme a la cárcel, que si seguían esta polémica y que me iba me sembraban drogas en mi carro para hacer que me subieran y levanté demanda".

De la misma manera, señaló que también tiene otra demanda en los teléfonos que son de Monterrey de los que fue amenazada, y supuestamente confirmó que es el de Romina, que está en otras dos personas más, señalando que su abogado de la Ciudad de México está en ese grupo también y que también le marcaron a él para que para amenazarlo, pero que no grabó nada: "Desafortunadamente me agarraron de sorpresa, no grabé nada, pero la demanda se está puesta en Jalisco".

Ofelia Cano NO ha sido NOTIFICADA tras DENUNCIA de Romina, hija de Dulce por AM3N4ZAS y REVELA que ella RECIBE llamadas que ATENTAN contra su vida

Ante esto, el abogado de Romina lanzó un comunicado en el que informó a la opinión pública que supuestamente las recientes declaraciones que ha emitido en contra de Romina Mircoli, son falsas, atribuyéndole supuestos vínculos con actividades ilícitas y potenciales daños a propiedad ajena: "Estas afirmaciones son totalmente falsas y carecen de sustento alguno. La supuesta llamada que recibió de parte de mi representada a la que hace referencia jamás existió".

Finalmente, declaró que estos señalamientos en contra de la joven, fortalecen la demanda que Romina ya tiene en curso en contra de Ofelia por calumnia y daño moral: "Se informa además que se solicitará la intervención del Ministerio Público para verificar los registros telefónicos y digitales vinculados con las declaraciones de la Sra. Ofelia Cano y su supuesto abogado. Toda comunicación, incluso por internet, deja constancia técnica verificable".

Por lo anterior, se advierte públicamente que toda nueva declaración o publicación falsa será integrada al proceso legal en curso y dará lugar a la ampliación de las acciones civiles y penales correspondientes, incluyendo la reclamación por reparación integral de los daños ocasionados", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui