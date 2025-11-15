¿Tragedia en Televisa? Reportan hospitalización de actor de melodramas; es operado de emergencia

Ciudad de México.- Recientemente se reportó la hospitalización del reconocido actor de melodramas mexicanos, Omar Fierro, el cual salió a confirmar que en efecto, hace días tuvo que ser internado y ser operado de emergencia, a causa de un intenso dolor que lo sacó de su cama en la madrugada, despertando la preocupación entre sus millones de seguidores en redes sociales, ¿acaso se viene tragedia en Televisa?

Fue en una entrevista para TV Notas que el reconocido actor de melodramas declaró que mientras que estaba en su cama, durmiendo, un intenso dolor que fue aumentando hasta ser insoportable y preocupante, decidió levantarse y pedir ayuda para llegar al hospital: "Estaba en mi casa dormido, un dominguito, me levanté 3:30 de la madrugada y le dije a mi chofer: 'llévame al hospital' y a las tres de la tarde ya me estaban operando".

Según lo revelado por Omar, los médicos le realizaron una serie de estudios para descifrar que le pasaba, y el resultado fue un cuadro de apendicitis y, según él mismo, pudo ser hasta peritonitis, la cual podría derivar en una severa infección, pero que por fortuna no llegó a tan grave situación y solo tuvo que someterse a una operación para extirparle el mencionado órgano, que resultó ser un éxito.

Omar Fierro se sumará de el elenco #Amanecer título tentativo de la nueva producción Juan Osorio Ortiz que está protagonizada por Livia Brito y Fernando Colunga que prepara para TelevisaUnivisión la cual llegaría en Julio a las 9:30pm por el @Canal_Estrellas uD83DuDCF0 @alejandrozradio pic.twitter.com/WyOHgQ9PUh — Bryan Lagranda (@BryanL152) February 21, 2025

Ante de lo imprevisto de la cirugía y el sentirse tan mal de un momento a otro, se le cuestionó al actor si tuvo miedo, a lo que este reveló que mantuvo la calma en todo momento y en realidad no tuvo miedo, debido a que ya se ha hecho operaciones en diferentes partes de su cuerpo, ya que tampoco tiene vesícula y su rodilla ya es de titanio, hasta bromeó con sentirse Robocop, el hombre modificado.

Finalmente, el actor de Amanecer, reveló que fue apoyado por una doctora que, rápidamente, lo orientó y lo "conectó" con un doctor que había operado a la sobrina de él, por lo que todo fue rápido y seguro, lo que le dio confianza. Actualmente, como se pudo ver en la entrevista, Omar se encuentra sano.

Fuente: Tribuna del Yaqui