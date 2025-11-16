¿Adiós Eleazar Gómez? Quién sería el quinto eliminado de 'La Granja VIP', según las encuestas

Ciudad de México.- Después de las polémicas y enemistades con la nominación, salvación y la primera doble traición, según encuestas en redes sociales, ya se sabe quién sería la o el quinto eliminado del nuevo reality show, La Granja VIP. En esta ocasión se dice que los porcentajes de apoyo están muy a la par, ya que hay muchos famosos queridos en la placa, como el actor de melodramas, Eleazar Gómez, que se ha salvado en cuatro ocasiones.

El pasado miércoles 12 de noviembre del año en curso, se realizó la quinta Asamblea, que es donde los concursantes se reunieron en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público. En esta ocasión, los nominados resultaron ser Eleazar, Lis Vega, Manola Díez y Sergio Mayer Mori.

Como se sabe, por fortuna para los que corren riesgo, existe la noche de salvación, en la que el que gane saca a dos de la placa e ingresa a uno nuevo. El pasado jueves 13 de noviembre, la salvación fue ganada por el actor de Rebelde de la serie de Netflix, quién además de sacarse del riesgo, la noche del pasado viernes 14 de noviembre, en la noche de la traición, el galán de melodramas salvó a Vega, metiendo en su lugar a Alfredo Adame, quien decidió meter a César Doroteo, dado a que cambiaron la regla de último minuto, y el traicionado podría traicionar a otro, metiéndolo con él a la placa.

Ante esto, en la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, publicaron una nueva encuesta actualizada, en la que expuso al posible eliminado, que es una genuina sorpresa para muchos. En cuanto a la encuesta, según lo que arrojan los resultados, en primer lugar para ser salvado está Teo con el 31 por ciento a favor, en segundo lugar está Gómez con el 26 por ciento, en tercer lugar está Adame con el 23 por ciento, mientras que Manola está en último lugar con el 20 por ciento, lo que la haría la quinta eliminada.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que es independiente, además de que al haber un resultado con tan poca diferencia de votaciones entre el menos votado y el tercer lugar, todo podría cambiar y al final resultar que sería Alfredo el que diga adiós o incluso Gómez.

Fuente: Tribuna del Yaqui