Así era Jonathan Ortiz Leal, fotógrafo colombiano que falleció en CDMX y trabajó con Karely Ruíz

Ciudad de México.- Jonathan Ortiz Leal, un fotógrafo colombiano, lamentablemente fue confirmado muerto por el gobierno de México el 13 de noviembre en un departamento de Santa Fe, Ciudad de México. Al parecer, el hombre de 34 años estaba dentro de su habitación y sus compañeros se preocuparon porque, a pesar del paso del tiempo, no salía. Una vez que se animaron a forzar la puerta, se dieron cuenta de que había fallecido.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, todavía es desconocido el motivo de su deceso; sin embargo, la Fiscalía capitalina ya inició con las investigaciones y se espera que pronto se revelen los resultados de la autopsia. Lo más curioso del caso es que, según los últimos reportes oficiales, su cadáver no presenta signos de violencia ni indicios de haber sido atacado antes de perder la vida.

¿Quién era Jonathan Ortiz Leal?

De acuerdo con información extraoficial, el joven artista era originario de Santa Marta. Su trabajo le permitió recorrer lugares como París, Tulum, Cancún, Panamá y hasta Estados Unidos. En sus redes sociales contaba con más de 82 mil seguidores, además de tener su propia firma creativa llamada Jonaorle. En su descripción de Facebook se definía como una persona acostumbrada a desenvolverse entre el lujo.

Todavía no se ha pronunciado sobre el asunto

Karely Ruíz

Claro está que los fanáticos de Karely Ruíz, una destacada influencer y modelo mexicana de Monterrey, fueron quienes más dieron relevancia a este asunto, ya que el fotógrafo llegó a colaborar con ella. Cabe destacar que la regiomontana todavía no ha emitido ninguna opinión, aunque algunos usuarios ya comenzaron a preguntarle si solía frecuentarse con Jonathan Ortiz Leal.

Su última publicación

La última publicación que subió trataba sobre un concurso en Cancún que premia la creatividad, lo que da a entender que formaría parte del evento. El 28 de octubre compartió unas fotografías de la modelo Anastasia Leal, tomadas precisamente en las calles de la Ciudad de México. Ahora sus plataformas están repletas de mensajes de su público e internautas que hacen alusión al legado que dejó al arte tras su muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui