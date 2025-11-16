Britney Spears pasa tiempo con Kim Kardashian y su familia en emotivo encuentro (VIDEO)

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este fin de semana Britney Spears dio de qué hablar, primero con un par de imágenes que subió a su Instagram donde se le ve conviviendo bastante feliz con la familia de Kim Kardashian, lo que por supuesto hizo felices a los fans de la llamada Princesa del Pop, quien realmente lleva bastantes años pasando por momentos difíciles. ¿Cómo estuvo el encuentro?

El material fue publicado el sábado 15 de noviembre, inclusive agregó un video donde se le ve más que sonriente mientras está acostada al lado de la socialité estadounidense. Actualmente, cuenta con más de 752 mil 866 reacciones. Cabe destacar que al clip le añadió el siguiente texto: "Una familia cálida, hermosa, amable… ¡Gracias por permitirme jugar con sus hijos y cenar! ¡Fue un honor pasar tiempo con ustedes! Felices Fiestas."

De acuerdo con información extraoficial, dicha reunión ocurrió en la residencia de Kim Kardashian en Hidden Hills, cerca de Los Ángeles. Además, les acompañó Cade Hudson, representante de la intérprete de Baby One More Time. También se logra ver por un par de segundos del video a True Thompson y Chicago West, hijas de Khloé y Kim respectivamente, a quienes Britney sonríe.

Libro de Kevin Federline

¿Son amigas?

Desde hace más de un año se tiene constancia de que estas dos celebridades interactúan constantemente, tanto en shows públicos como en momentos privados. Sin embargo, cuando se publicó el documental Framing Britney Spears, Kim Kardashian decidió manifestarse a favor de su amiga: "Nadie merece ser tratado con tanta crueldad o juzgado para el entretenimiento de otros", confesó.

Un poco más de Britney Spears

A pesar de que aparentemente había vuelto la calma a la vida de la mujer de 43 años, como te informamos en TRIBUNA, se volvió un caos con las memorias que sacó a la luz su exesposo Kevin Federline, mismas que tituló You Thought You Knew. Tras este anuncio, Spears escribió en su Instagram que, mientras ella amaba de forma incondicional, otros la hacían sentir mal y se beneficiaban de su dolor.

Fuente: Tribuna del Yaqui