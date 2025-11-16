Cristian Castro aclara su relación con la mujer del VIDEO y asegura que la ruptura con Mariela fue mutua

Ciudad de México.- Hace días comenzó el intenso rumor de que Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez habían roto su compromiso, información que más tarde confirmó la empresaria en Sale el Sol, luego de que la presentadora Ana María Alvarado se pusiera en contacto con ella y mostrara las capturas donde la mujer únicamente le desea lo mejor al intérprete de Azul. Pero, ¿dónde estaba la versión del 'Gallito Feliz'?

Después de un prolongado silencio y hasta rumores de que ya andaba con una fan, finalmente el hijo de Verónica Castro emitió su versión de los hechos. En una entrevista con el medio Canal Siete, dejó muy claro que no hubo infidelidad, pues, como te informamos en TRIBUNA, se difundió un video donde se ve al cantante bastante contento con una mujer cuya identidad entonces era un misterio.

Según las recientes declaraciones de Cristian, esa chica se llama Marcela de Filippis y únicamente es la presidenta de uno de sus clubes de fans en Argentina. Además, pidió que cada vez que vean información negativa en la prensa no la crean y esperen a que él salga a hablar del asunto. En cuanto a la versión de que no trató bien a Mariela durante su relación, aclaró que también es falso.

Cristian Castro y Mariela Sánchez

¿Por qué terminaron?

"Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné ni nada. O sea, está hablado hace meses. Venimos, lamentablemente, perdiendo control, perdiendo realmente armonía, perdiendo cosas esenciales de la relación", explicó ante el medio antes citado. "No pasaba ni cuatro días que ya estábamos volviendo a tener una situación. La verdad, no pudimos y luchamos… tuvimos un amor, pero enorme, con situaciones del pasado que a mí me dolían mucho, que yo traía mucho a la mesa, y la verdad que ella también estaba cansada".

¿Qué había dicho Mariela Sánchez?

Mariela sostiene que un día el músico decidió irse de la casa, y aunque esto contradice lo dicho por Castro, aseguró que el tema de la infidelidad ya había ocurrido en otra ocasión. A pesar del difícil momento que atraviesa, señaló que no hay vuelta atrás. Además, añadió que respeta profundamente al cantautor mexicano y que él tiene todo el derecho de no estar solo cuando termina un compromiso.

