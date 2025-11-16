Desplante de Ángela Aguilar a Vadhir Derbez frente a Christian Nodal genera rumores de celos (VIDEO)

Ciudad de México.- Todo parece indicar que los integrantes de la familia Aguilar vivieron situaciones bastante bochornosas, pues no solo fue la aparente molestia de Ángela Aguilar cuando su esposo Christian Nodal, tras recibir el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi, omitió su nombre, sino que ahora también se dice que despreció a Vadhir Derbez. Aquí en TRIBUNA te contamos cada detalle de este tema.

De hecho, el momento quedó grabado en un video que hace horas comenzó a hacerse viral, principalmente en TikTok. Lo ocurrido inició cuando el hijo de Eugenio se acercó al feliz matrimonio, posando su característica sonrisa mientras saludaba a la intérprete de Qué Agonía. Después se centró en Christian: "Hola, ¿cómo estás?" La cantante respondió: "Hola, ¿bien y tú?" por lo que Vadhir añadió: "Bien, aquí dándolo todo, tú sabes"

Pero ahí no terminó la conversación, porque el actor les preguntó qué día habían llegado a Las Vegas, a lo que la nieta de Flor Silvestre respondió escuetamente: "Antier". Lo curioso fue que Nodal no esperó mucho antes de tomar de la mano a Ángela y alejarse del joven. Afortunadamente, en el clip se escucha a la mexicoestadounidense decir "perdón" y el comediante concluyó con un "Ahorita los veo".

Algunos creen que se puso celoso

Opiniones

Mientras algunos internautas culpan a Ángela y la tildan de "grosera" por dejar al famoso con la palabra en la boca, otros consideran que la responsabilidad sería más de Nodal. Según esta teoría, el músico, que se desempeña principalmente en el regional mexicano, se habría puesto "celoso". Por lo pronto, solo son hipótesis de la audiencia, ya que ninguno de los involucrados ha salido a aclarar el video que se difundió en toda la web.

"Cómo ahí nadie comenta lo grosero de Nodal, sus celos, eso de llevársela sin despedirse está mal, solo juzgan lo que la niña hace", escribió @gabs. En contraparte, el perfil de @nenabomb cree que lo hicieron para evitar problemas, ya que alguien podría malinterpretar la escena: "Sabes, yo pienso que tratan de no socializar porque habrá quien les diga comentarios por toda la situación", escribió.

