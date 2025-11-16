¿Ernesto Cazares sale de 'Exatlón México'? Filtrarían quién sería eliminado HOY domingo 16 de noviembre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el séptimo ciclo en la competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers, los azules ganarían la última Supervivencia de la semana, por lo que habría dos rojos y dos azules en competencia, y también han revelado quién sería el eliminado de la semana, ¿acaso Ernesto Cazares saldrá del reality?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se cree que habrá sorpresas, y que al parecer, tras perder a seis de sus participantes, ahora, este domingo 16 de noviembre, sería nuevamente uno del color azul el que deberá de decir adiós.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 16 de noviembre, para colocar en riesgo al cuarto atleta masculino de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Koke Guerrero, agregando a la eliminación a un segundo integrante de los rojos, que supuestamente sería Villaluz o inclusive el nuevo elemento que llegó en esta semana, Mau Wow.

A Ernesto le gusta que le echen porras, sabe que los ánimos de su equipo lo alientas a ser mejor. uD83EuDD79uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDCE3#ExatlónMéxico uD83DuDC9Apor Azteca UNO. uD83DuDCFA

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. pic.twitter.com/0brcdwMwNU — Exatlón México (@ExatlonMx) November 15, 2025

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Info Exatlón, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero aseguraron que en esta ocasión, los azules van a perder a uno de sus integrantes, destacando que es José, quien es el nuevo reemplazo, el que tiene mayores probabilidades de perder ante sus colegas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules podrían romper su mala racha.

Fuente: Tribuna del Yaqui