Estrella surcoreana de K-pop y exmiembro de After School enfrenta a intruso que irrumpió en su hogar

Seúl, Corea del Sur.- El domingo 16 de noviembre de 2025, la agencia que representa a la estrella del K-pop mejor conocida como Nana confirmó que mientras ella y su madre se encontraban en su hogar, un hombre desconocido ingresó presuntamente con el propósito de robar. Sin embargo, lo que captó especialmente la atención fue el acto heroico de la joven de 34 años, a pesar de encontrarse en peligro. ¿Qué hizo la famosa?

De acuerdo con medios locales, la cantante vive en la ciudad de Guri. Al inicio todo iba bien, hasta que se dieron cuenta de que este sujeto había entrado a la vivienda. De inmediato comenzó un forcejeo entre las mujeres y el ladrón; afortunadamente lograron someterlo y, al llegar las autoridades, fue detenido y ahora se encuentra a disposición del Ministerio Público. Cabe destacar que solo se sabe que el delincuente tiene 30 años y ya fue imputado por robo.

En cuanto a Nana y su progenitora, resultaron con algunas lesiones, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un hospital cercano, donde están recibiendo atención médica. Mientras la celebridad se recupera de las heridas, su madre mantiene en alerta a los fans y familiares, ya que quedó con laceraciones más graves. La agencia Sublime Entertainment se pronunció y se comprometió a apoyar en todo momento a Nana.

Nana

¿Quién es Nana?

Im Jin-ah nació el 14 de septiembre de 1991 y se hizo conocida en el mundo del entretenimiento tras formar parte del grupo After School. No obstante, también incursionó en la actuación, participando en los proyectos Love Weaves Through a Millennium (2015), The Good Wife (2016), Kill It (2019) y Justice (2019). Un dato interesante es que la revista TC Candler en 2015 le otorgó el puesto número uno de los 100 Rostros más Hermosos del Mundo.

#Tendencias | Luto: ¿Quién era Pancho Rodríguez, el director tapatío de 50 años conocido por 'Llamando a un ángel'? ??uD83DuDD4A?https://t.co/sX9JGZcicY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Algunos internautas aprovecharon para reclamar por la inseguridad en Corea del Sur, pues les parece increíble que una persona pueda allanar tan fácilmente el hogar de una celebridad. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre este asunto; en caso de que surja una actualización sobre el estado de salud de Nana y su madre, te lo haremos saber.

Fuente: Tribuna del Yaqui