Hija del productor de 'Big Brother' exhibe a periodista por publicar falsa muerte de Pedro Torres

Ciudad de México.- La noche del sábado 15 de noviembre de 2025 un gran susto se llevaron los fanáticos del reconocido productor y director mexicano Pedro Torres, pues comenzó a circular la información de que él lamentablemente había muerto. Como te hemos informado en TRIBUNA, hace poco tiempo se le diagnosticó la difícil enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

¿En verdad murió?

Esta noticia es completamente falsa. Incluso algunos familiares y figuras del espectáculo se pronunciaron sobre el asunto y también se confirmó quién fue la persona que inició toda esta ola de confusiones. Se trata de la periodista Sofía Villalobos, quien se disculpó en redes sociales por haber confiado en una "fuente muy cercana" y agregó que era la primera vez que algo así le sucedía.

¿Cómo está el productor?

La propia hija de Pedro, Emilia Torres, señaló que él se encuentra "vivo y bien". De hecho, la joven le escribió a Sofía en la publicación donde la comunicadora afirmaba que había fallecido el talentoso productor de proyectos como Big Brother y Mujeres Asesinas. En un breve texto se quejó de la falta de profesionalismo de la mujer y le pidió de favor que bajara esa noticia, pero a pesar de ello, todavía sigue arriba.

La joven respondió a la publicación

Disculpas

"El productor Pedro Torres se encuentra bien, tranquilo y luchando por su salud. Desgraciadamente fue una desafortunada noticia la que me atreví a escribir, confiando en una fuente muy cercana. Es la primera vez que tengo que disculparme por una nota que resulta falsa y espero que no tenga que volver a hacerlo en mi vida. Lamento profundamente el daño que pueda haber ocasionado", afirmó Sofía Villalobos.

El productor Pedro Torres se encuentra bien, tranquilo y luchando por su salud, desgraciadamente fue una desafortunado noticia, la que me atreví a escribir, confiando en una fuente muy cercana. Es la primera vez que tengo que disculparme por una noticia, que resulta falsa, y… — Sofía Villalobos (@SofiaVillalobos) November 16, 2025

En cuanto a los internautas, están bastante molestos porque todavía continúa compartiéndose el falso dato y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la mujer no se ha pronunciado nuevamente sobre el asunto, pues se desconoce por completo la razón por la que no ha eliminado el post. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier nuevo detalle que surja en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui