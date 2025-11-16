Horóscopos HOY Mhoni Vidente DOMINGO 16 de noviembre: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal?

¡Síguenos!
Ciudad de México.- El domingo 16 de noviembre llega con un movimiento energético inusual que, según Mhoni Vidente, marcará el cierre de ciclos, el inicio de conversaciones importantes y un llamado urgente a poner límites personales. La astróloga asegura, en el horóscopo de hoy, que este día será clave para acomodar planes antes de que termine el año, pero también para resolver tensiones que llevaban semanas atoradas. ¡Lee con atención los horóscopos de Mhoni Vidente!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY domingo 16 de noviembre de 2025: Predicciones de amor, dinero, trabajo y más

Aries

Una llamada o mensaje te dará la pauta para tomar una decisión que estabas postergando. En el trabajo, evita discutir con alguien que insiste en imponer su opinión. En el amor, te buscan para aclarar un malentendido.

Tauro

Un cambio de planes te beneficia, aunque al inicio te cause molestia. Mhoni Vidente señala que recibirás apoyo económico o una propuesta que no debes ignorar. En lo personal, es un buen día para poner orden en tus espacios y soltar tensiones.

Géminis

La comunicación será tu mejor herramienta. Una conversación sincera te permitirá resolver un conflicto familiar. En lo laboral, llega un proyecto que te dará visibilidad. Cuida tu descanso, podrías sentir un ligero agotamiento por exceso de actividades.

Cáncer

Será un día emocionalmente movido, pero positivo, dicen los horóscopos de Mhoni Vidente. La pitonisa advierte que podrías sentir nostalgia por algo que ya no forma parte de tu vida, pero este cierre abrirá espacio a nuevas oportunidades. 

Leo

Tu liderazgo será muy evidente hoy, domingo 16 de noviembre. Alguien te pedirá apoyo para resolver un problema urgente y tendrás la solución correcta. En el amor, Mhoni recomienda no reaccionar impulsivamente ante un comentario mal interpretado.

Virgo

Un ambiente de renovación marca tu día. Cambios en el trabajo te favorecen y podrías recibir buenas noticias de un trámite pendiente. En tus relaciones, evita ser demasiado crítico; alguien necesita comprensión más que consejos.

Libra

La armonía regresa a tu hogar. Este domingo es ideal para conversaciones importantes que se habían evitado. En el ámbito financiero, Mhoni te pide cautela: no aceptes préstamos ni adquieras deudas nuevas.

Escorpión

Tu intuición estará muy afilada. Notarás actitudes de personas que antes pasaban desapercibidas y eso te ayudará a proteger tu energía. En el amor se aclara una duda que te rondaba desde hace semanas. Aprovecha la noche para reorganizar metas.

Sagitario

Buena suerte en viajes cortos o actividades sociales. Mhoni Vidente indica que conocerás a alguien que aportará algo positivo a tus próximos meses. En el trabajo no hagas promesas que no puedas cumplir. Mantén tus horarios estables para evitar estrés.

Capricornio

Una oportunidad laboral o económica toca a tu puerta. La recomendación de Mhoni es analizarla con calma para no desaprovecharla. En lo personal, un comentario podría sacarte de balance: respira antes de responder.

Acuario

El día te impulsa a retomar un plan que habías dejado olvidado. Mhoni habla de una conversación que te dará claridad sobre un vínculo importante. Evita saturarte de tareas; necesitas organizar mejor tu tiempo.

Piscis

Tu sensibilidad te ayudará a conectar con alguien que está pasando por un mal momento. En el trabajo, un cambio en la agenda te permite avanzar en un proyecto que creías detenido. En el amor, se abre una nueva posibilidad si estás soltero.

