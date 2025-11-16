Horóscopos Nana Calistar HOY LUNES 17 de NOVIEMBRE: Inicia la semana con la Luna en Libra

Ciudad de México.- Este lunes 17 de noviembre de 2025 inicia con una energía firme y equilibrada, perfecta para retomar el control de tu vida y poner orden en asuntos que habías dejado en pausa. Con la Luna transitando por Libra, el Universo impulsa la armonía, las negociaciones y la capacidad de ver ambos lados de una situación antes de decidir. Por ello, Nana Calistar comparte un mensaje especial que marca el ritmo de este inicio de semana.

Lee con atención en TRIBUNA los horóscopos de este lunes y descubre qué te espera en el amor, el trabajo y el dinero. Si este mensaje te resuena, es porque es para ti.

Horóscopos de Nana Calistar para este LUNES 17 de NOVIEMBRE

Aries

Este lunes te exige liderazgo, mi cielo. Hoy tendrás que tomar una decisión que otros no se atreven a tomar. No te achiques. En el amor, alguien quiere una respuesta tuya y ya no acepta evasivas. En el dinero, firma o acuerdo favorable.

Tauro

La energía te pide equilibrio: ni dar de más ni quedarte corto. Hoy podrás resolver un conflicto que te tenía inquieto. En el amor, deja de justificar a quien no da lo mismo que tú. En lo laboral, reconocimiento silencioso pero real.

Géminis

Tu mente anda filosa y eso te ayuda a negociar, convencer y aclarar situaciones. En el amor, se arregla algo que te tenía con dudas. En lo económico, evita gastos impulsivos por ansiedad.

Cáncer

Lunes para poner límites claros, sobre todo con familia o personas cercanas que abusan de tu buena voluntad. En el amor, algo se equilibra. En el trabajo, te buscan porque necesitas dar orden donde hay caos.

Leo

Hoy recuperas control en una situación que te traía frustrado. En el amor, no permitas que tu orgullo arruine una conversación importante. En el dinero, estabilidad con posibilidad de mejora.

Virgo

Tu organización te salva el día. Atenderás pendientes que otros dejaron botados. En el amor, una charla sincera te aclara el camino. En lo económico, planifica antes de comprometerte a algo grande.

Libra

La Luna en tu signo te da encanto, diplomacia y claridad emocional. Aprovecha para resolver un pleito o para crear alianzas nuevas. En el amor, atracción fuerte. En el dinero, movimiento positivo.

Escorpio

Lunes de decisiones fuertes. No te tiembla la mano para cortar lo que ya no te sirve. En el amor, te buscan, pero tú decides si quieres abrir tu energía o cerrarla. En el trabajo, enfoque total.

Sagitario

Hoy podrías entrar en un debate o discusión que, si la manejas con calma, termina a tu favor. En el amor, aclaras un malentendido. En el dinero, no prestes ni confíes en promesas vacías.

Capricornio

La energía del Emperador te favorece directo: autoridad, control y resultados. Hoy avanzas en un proyecto clave. En el amor, estabilidad. En lo económico, oportunidad que se concreta.

Acuario

Tu lado diplomático brilla. Hoy puedes suavizar ambientes tensos y lograr acuerdos que parecían imposibles. En el amor, alguien quiere acercarse de forma más seria. En el trabajo, ideas prácticas.

Piscis

Este lunes te pide madurez emocional. No te dejes llevar por lo que imaginaste; observa hechos. En el amor, viene paz después de la tormenta. En lo económico, llega un alivio pequeño pero necesario.

Fuente: Tribuna del Yaqui