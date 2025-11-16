Luto: ¿Quién era Pancho Rodríguez, el director tapatío de 50 años conocido por 'Llamando a un ángel'?

Guadalajara, Jalisco.- Ayer se dio a conocer que falleció el cineasta tapatío Pancho Rodríguez, pues según información extraoficial partió de este mundo el pasado jueves 13 de noviembre a los 50 años. En cuanto al motivo, todavía es un misterio, pero medios locales reportan que fue por complicaciones de salud. En TRIBUNA te contaremos un poco sobre su extensa trayectoria artística.

Su nombre completo era Juan Francisco Rodríguez Gómez, nacido el 16 de septiembre de 1975 en Guadalajara, Jalisco. En el ámbito profesional muchos pensarían que solo trabajó como cineasta, pero esto es incorrecto, porque también llegó a desempeñarse como actor, escritor y hasta productor. Sus inicios podrían decirse que se remontan a su adolescencia, pues mientras cursaba la preparatoria entró a estudiar cine en el CIEC (1990-1991) y en el Departamento de Televisión y Video de la UDF (1993-1994).

Carrera artística

Sus proyectos más destacados son El sueño del caimán (2000), donde interpretó al bajista de Los Bomberos. También formó parte de Los Críticos, dirigida por el cineasta chileno Yazz e inspirada en la obra del mismo nombre de Ebodio Cienfuegos y Acelerino Wachowsky. No obstante, su verdadera oportunidad llegó en 2005 con Llamando a un ángel, dirigida por Rodolfo Guzmán y Héctor Rodríguez, producción tan exitosa que ganó el Premio del Público del FICG.

En el estival Internacional de Cine de Guadalajara 2025 (créditos: FICG)

Entre sus intereses más notorios estuvieron la comedia, la aventura y el cine de género. Además, antes de su muerte participó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2025 y en el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta 2025, donde presentó Abracadáver, una interesante comedia de suspenso que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, aún no llega a la pantalla grande.

Por medio de su perfil de Facebook, el evento jalisciense lamentó la pérdida: "El Festival Internacional de Cine en Guadalajara lamenta profundamente la partida de Pancho Rodríguez, cineasta tapatío cuya sensibilidad, identidad y humor marcaron más de dos décadas de creación audiovisual. Honramos su legado y acompañamos con solidaridad a su familia, amistades y comunidad artística".

Fuente: Tribuna del Yaqui