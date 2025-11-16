¿Qué representa el moño negro que portan Fátima Bosch y las demás participantes de Miss Universe 2025?

Ciudad de México.- En esta ocasión el certamen Miss Universe 2025 acaparó los titulares por un motivo completamente diferente al escándalo de hace unas semanas, pues ahora se habla sobre la presencia de un moño negro en las bandas oficiales de cada participante. Por supuesto, los internautas primero pensaron que había fallecido algún miembro del equipo, pero aquí tienes la verdadera razón.

A pesar de que la duda surgió en estos días, es necesario aclarar que desde antes ya usaban este símbolo de duelo, incluso se les ha visto portándolo con vestidos de gala. De acuerdo con información extraoficial, se trata de un homenaje a la Reina Madre de Tailandia, Sirikit Kitiyakara, quien murió el 24 de octubre de 2025. En aquel entonces, el gobierno decretó un duelo nacional de seis meses.

¿Quién fue?

La Reina Madre Sirikit fue esposa del Rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX), gobernante del país por más de setenta años. Tras su fallecimiento, pasó a ser conocida oficialmente como Reina Madre. En la actualidad está al frente el monarca Maha Vajiralongkorn, hijo de esta icónica mujer que destacó por su interés en el desarrollo comunitario, la cultura y diversas alternativas para abrir camino a las artes.

Sirikit Kitiyakara

El gesto de empatía recibió numerosos comentarios positivos, pues consideran que es una buena forma de que las modelos se sumen sin desviar el foco principal del concurso. De hecho, la representante de México, Fátima Bosch Fernández, agregó a su banda un pin con la figura de un corgi como homenaje a su perrito Rocco, que murió precisamente el pasado mes de septiembre.

¿Qué ha pasado en Miss Universe 2025?

Una de las últimas actividades de las 110 candidatas fue el desfile en traje de baño en el Columbia Pictures Aquaverse, ubicado en Pattaya, Tailandia. El problema fue que a muchos no les agradó el lugar elegido para la pasarela, pues se realizó cerca de una alberca y, como algunas superficies estaban mojadas, realmente se volvió un reto para las jóvenes, al grado de que varias incluso tropezaron.

