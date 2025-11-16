Surge versión de que Otto Padrón ya tendría nueva pareja y planes de boda tras dejar a Angélica Vale

Ciudad de México.- Desde el pasado lunes 10 de noviembre de 2025 comenzó el drama entre Angélica Vale y su todavía esposo Otto Padrón, pues en pleno programa de radio Angélica Vale Show, la comediante mexicana, entre lágrimas, confirmó que estaba separada del padre de sus hijos desde abril. Sin embargo, lo más sorprendente fue que desconocía la existencia de una demanda de divorcio.

En los últimos días han surgido diversos rumores en torno al tema. Entre ellos, que ella le fue infiel al empresario con un bailarín de la obra Vaselina (2024), y también que todo sería un plan de Otto para que la opinión pública se ponga en contra de la actriz de La Fea Más Bella. Ahora apareció una nueva versión que afirma que, en realidad, el ejecutivo desea casarse con una mujer mucho más joven.

Mhoni Vidente

"Visualizo que, inmediatamente después de divorciarse, Otto Padrón se va a casar con esta otra muchacha, que es cubana, tiene 28 o 30 años. O sea, una jovencita, porque al cubano le gusta comer rico", explicó la astróloga y tarotista, ampliamente conocida en Latinoamérica. Además, mencionó que esta mujer es conductora de televisión, lo cual generó numerosas reacciones en redes sociales.

Aseguran que el cubano tiene una relación con una mujer mucho más joven

De hecho, Mhoni aseguró que la crisis matrimonial entre Angélica y Otto no es nada reciente, pues habría comenzado hace tres años. Esto llama especialmente la atención, ya que la actriz había dado a entender que solo llevaban un par de meses con problemas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no ha respondido en absoluto a la cubana sobre su polémica predicción.

Consejo

Al parecer, esta separación será muy polémica porque ambas partes pelearán por el dinero, especialmente después de que el cónyuge solicite que ella se haga cargo del litigio: "Aquí lo importante es no pelearse por los hijos. Otto Padrón es de carácter fuerte y va a ser muy difícil llegar a un acuerdo económico por parte de los hijos", declaró la experta. "Lo que tienen que hacer Angélica Vale y Angélica María es cuidar a los niños, venirse a México un tiempo, estar aquí sanando completamente el corazón", aconsejó la personalidad de internet.

Fuente: Tribuna del Yaqui