Cristian Castro niega infidelidad con fan y aclara porqué se separó de Mariela Sánchez: "No soy el malo"

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Cristian Castro acaba de brindar una entrevista en la que una vez más, dice que "no" es "el malo" de la historia, sino que es el "bueno", negando tajantemente serle infiel a su exprometida, la empresaria argentina, Mariela Sánchez, durante una reunión con una fan y aclara el motivo del porqué se separó, y si piensa tener pareja pronto.

Mariela hace una semana que a Ana María Alvarado le mandó mensaje confirmando la relación sin admitir infidelidad, poco después, habló a un medio argentino, en el que aunque dice que no hay rencor y guardará lo bonito de su tiempo justos, la realidad es que ya habían pasado por lo mismo con otra chica y ahora era momento de no terminar: "Anteriormente ya había pasado una situación parecida y por eso la reacción de mis audios, lo respeto muchísimo, y él tiene todo el derecho de cuando termina una relación no estar solo".

Ante estas declaraciones, el hijo de Verónica Castro rompió el silencio y señaló que él no es el malo de ninguna historia, que siempre fue bueno, sobre todo con Mariela y pide que dejen de creer cosas que no son, como el hecho de que ya tendría una relación amorosa: "No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie. Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno. Siempre que vean por ahí prensa mala y cosas así muy negativas mías, le pido por favor que no lo crean. Créame que a todo el mundo trato bien y mucho más a Mariela".

Con respecto a la joven con la que fue lo que pasó con la fan, el intérprete de Mujer de Madera declaró que solamente fue un gran apoyo para superar los momentos tan complicados que tenía con la argentina, destacando que ella no está con él y solo lo ayudó a no estar solo en esos días: "Vino la presidenta del club de fans de Formosa, que la verdad que me cayó muy bien la chica y realmente vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando para no estar solo… Ella no está conmigo, no está acá y la verdad que quiero que sepan que yo nunca soy el malo".

Finalmente y para sorpresa de muchos, Castro declaró que por el momento piensa llevar un duelo de su relación actual con Mariela, y piensa respetar cada proceso en este, por lo que por el momento no piensa tener novia, ya que él quiere sanar por completo antes de involucrarse con alguien de manera sentimental: "Yo no voy a tener novia hoy, ni nada, ni mañana. Yo voy a hacer mi luto, la voy a respetar".

Fuente: Tribuna del Yaqui