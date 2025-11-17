¿Deja 'Sale el Sol'? Joanna Vega-Biestro regresa y entre lágrimas hace conmovedora confesión en vivo

Ciudad de México.- La reconocida y querida presentadora mexicana, Joanna Vega-Biestro, tras una semana lejos de la TV, acaba de volver a su programa, en el cual no pudo contener su emoción y entre lágrimas, ante sus compañeros y en plena emisión en vivo, realizó una muy conmovedora confesión, que incluso hizo llorar a sus compañeros, ¿acaso va a dejar Sale el Sol tras la muerte de su padre?

La mañana del pasado jueves 6 de noviembre, Joanna estaba en el matutino de Imagen TV, dando las noticias de espectáculos como de costumbre, y de la nada simplemente dejó el programa. Poco después, los presentadores tomaron un minuto de la emisión en vivo para aclarar que el motivo de la ausencia de su compañera, era por una tragedia familiar que los tenía a todos con gran dolor: el fallecimiento de Alejandro Vega Torra.

Ante esto, Joanna estuvo varios días ausente de la emisión para sobrellevar este complicado y doloroso momento, pero, durante este lunes 17 de noviembre, la presentadora regresó a la emisión y se tomó un momento para agradecer al público ya sus compañeros por esto: "Me cuesta todavía mucho trabajo hablar, pero de verdad no tengo cómo agradecer tanto cariño, tantos mensajes, todo el equipo. Cuesta, sobre todo por lo que dices, de repente uno se siente desamparado, mis incondicionales no están, pero sé que están juntos".

Ante esto, Joanna entre lágrimas y con la voz cortada, confirmó el hecho de que su padre perdió la vida estando en cama, tranquilo y aparentemente sin ningún tipo de dolor, destacando que ahora le tocaba a ella honrar su memoria y la de su madre, siendo lo mejor con su hija: "Mi padre vivió una vida espectacular de 78 años y tuvo una muerte como vivió, tranquilo, sin dolor, sin siquiera sentirlo y pues por él ahora me toca, me toca estar aquí y de verdad gracias por tanto cariño".

"De verdad, gracias por tanto cariño, sé que a veces cuesta trabajo contestar, pero les agradezco los videos, los mensajes y el apoyo de todos mis compañeros. Algunos podrán pensar que se puede pasar rápido esto, pero cuesta y por mi niña lo voy a lograr también".

Entre LÁGRIMAS, #JoannaVegaBiestro AGRADECE el apoyo tras la MU3RT3 de su padre. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a nuestra querida conductora? #JoannaSiempreContigo#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/nXFASqvvMo — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui