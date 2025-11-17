¿Dejó a sus hijos sin nada? Anna Ferro revela que se abre de Fer del Solar y dice es albacea y heredera

Ciudad de México.- La reconocida empresa y maestra de yoga, Anna Ferro, recientemente brindó una entrevista para Sale el Sol en la que acaba de revelar que se abrió el testamento de su fallecido esposo, el reconocido actor y presentador argentino, Fernando del Solar, confesando que en este se aclara que es albacea y heredera, ¿acaso es verdad que dejó sin nada a sus hijos con Ingrid Coronado?

Anna reveló que tras cuatro años del fallecimiento del expresentador de Venga la Alegría se abrió por petición de Ingrid, y en este ella sale como albacea, pero que Coronado no está de acuerdo e hizo una petición para que se le desconozca y se elija a alguien más como albacea: "Se leyó hace como tres semanas en el juzgado y bueno, esta petición fue en base a Ingrid, y ya se abrió. Ahorita estamos esperando que se me acepte como albacea, porque por el lado de ella se me pone como intereses, no recuerdo cómo, pero que no estaba de acuerdo".

Ante esto, mencionó que en caso de que el juez no acepte los alegatos que presentó la expresentadora de Imagen TV, declaró que que seguirá siendo albacea, pero que en caso de que los acepte, se tiene ya a alguien que eligió el mismo presentador, señalando que pensó en todo: "Si el juez dicta que sí, pues lo seré, pero Fer puso a alguien debajo mío, un amigo de Fer, que él mismo lo pudo ahí en el testamento".

Anna reveló que ella solo desea cumplir la última palabra del difunto presentador del programa Hoy, declarando que dejó todo bien estipulado en su testamento, y solo espera que Ingrid pueda entender eso y que también acepte esta situación para comenzar a cumplir sus deseos: "Él entregó a sus papás su departamento, a Franchesca y a mi el departamento, dejó cosas por fuera del testamento que no puedo tomar, dejó una cuestiones a los hijos, bienes y todo, pero sí hay que verse porque hay otros documentos que avalan otras cosas. Yo quiero cumplir con lo que dejó Fer

#Socialidades | Anna Ferro, Viuda de Fernando del Solar, Denuncia Acoso por Disputa Legal de Herenciahttps://t.co/R0QfP2NNXF pic.twitter.com/QqZWnKmY62 — Diario CAMBIO 22 (@DiarioCAMBIO22) July 30, 2025

"Él dejó todo en orden, de verdad dejó absolutamente todo en orden, departamentos para sus hijos, están en nombre de, no están en el testamento, dejó en vida esos departamentos a nombres de sus hijos, no los dejó desamparados jamás", afirmó.

Finalmente, reveló que pese a que fue la presentadora la que promovió el que se abriera el testamento, no estuvo presente, incluso mencionó que Ingrid mandó a su hijo mayor, el que tuvo con su exesposo, Charlie López, pero que el juez no lo aceptó porque debía ir ella como representante legal de los menores, y por ende no entró el joven, pero de la misma manera se abrió el testamento para ser leído.

EXCLUSIVA: ¡Ana Ferro REVELA que YA se abrió el TESTAMENTO de Fernando Del Solar y está esperando ser ACEPTADA como HEREDERA y ALBACEA del actor! ¿Ingrid Coronado NO está de acuerdo? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/fBGsjxjJfE — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui