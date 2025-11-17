FUERTE VIDEO: Asaltan la residencia de Tekashi 6ix9ine en Miami; sujetos armados amagan a su madre

Miami, Estados Unidos.- Durante las últimas horas se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación un video que muestra el momento exacto en que sujetos armados asaltan la casa del rapero Tekashi 6ix9ine, la cual está ubicada en la zona de Royal Palm Beach, perteneciente al condado de Palm Beach, Florida. De acuerdo con los primeros reportes, el violento episodio tuvo lugar la noche del domingo 16 de noviembre.

La grabación, que fue filtrada por el portal especializado TMZ, muestra que cuatro hombres armados y enmascarados irrumpieron en la vivienda del rapero para apoderarse de dinero en efectivo y las llaves de uno de los vehículos del artista. En el momento del asalto, alrededor de las 22:00 horas, se encontraba en la casa únicamente la madre del cantante, Natividad Pérez-Hernández, de 60 años.

En la grabación de las cámaras de videovigilancia se observa que la mujer fue retenida a punta de pistola, mientras los delincuentes registraban el interior. Según los reportes policiales y las imágenes, uno de los asaltantes permaneció vigilándola junto al perro de la familia hasta que huyeron, al parecer en un vehículo. La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) acudió al lugar, desplegó una unidad canina y abrió una investigación.

Cabe resaltar que hasta el momento de publicación de esta nota, las autoridades no han reportado personas detenidas ni se ha revelado el monto exacto de lo robado. También trascendió que Natividad Pérez-Hernández resultó ilesa físicamente, pero se encuentra recuperándose del impacto emocional del incidente. Daniel Hernández, nombre de pila de Tekashi 6ix9ine, no estaba en la vivienda en ese momento; se encontraba realizando una transmisión en vivo junto al influencer Jack Doherty.

El rapero de 29 años ha vivido duros momentos en los últimos años. En 2019, Tekashi fue condenado a dos años de prisión por asociación delictiva, tráfico de armas y otros cargos relacionados con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, aunque logró reducir su pena luego de testificar contra otros involucrados. Asimismo, se ha enfrentado a múltiples arrestos desde que fue puesto en libertad en abril de 2020 por la pandemia de Covid-19.

Las autoridades han detenido al artista neoyorkino de 29 años por violaciones a la libertad condicional, una agresión en un gimnasio de Florida en 2023, violencia doméstica en República Dominicana en 2024 y, más recientemente, una condena de 45 días en prisión federal dictada en noviembre de 2024 por incumplir nuevamente las condiciones de su libertad supervisada.

Tekashi 6ix9ine’s Florida property was the target of a home invasion involving four armed individuals who allegedly sought cash and vehicle keys. His mother was reportedly restrained during the incident. Via @TMZ pic.twitter.com/xQP121VaWZ — streetaddictz.net (@streetaddictz) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui