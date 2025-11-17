Gaby Spanic rejuvenece con tratamiento, Fer del Solar dejó sin nada a sus hijos y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación mirarás la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos; En el resumen de este lunes 17 de noviembre, conoce los detalles del nuevo tratamiento estético al que se sometió Gaby Spanic, que está dando mucho de qué hablar.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Britney Spears hace pijamada con las Kardashian

La famosa Britney Spears apareció recientemente en una pijamada en casa de Kim Kardashian y su hermana Khloé Kardashian en una reunión de viejas amigas.

Abren el testamento de Fernando del Solar

A cuatro años del fallecimiento de Fernando solar, su viuda Anna Ferro reveló que por fin se dio lectura al testamento y con ello quedó confirmado que el conductor argentino no dejó propiedades a sus hijos, pues antes de fallecer ya había puesto algunas a su nombre, según afirmó la instructora de yoga.

Gaby Spanic muestra radical cambio

Durante los últimos días, el nombre de la actriz Gaby Spanic no ha dejado de acaparar los titulares luego de presumir que se quitó al menos 20 años de encima tras haberse sometido a varios procedimientos de rejuvenecimiento facial en Brasil.

Fuente: Tribuna del Yaqui