Horóscopos Nana Calistar HOY MARTES 18 de NOVIEMBRE: El destino de tu signo zodiacal con Luna en Escorpio

Ciudad de México.- Este martes 18 de noviembre de 2025 llega con una energía intensa y reveladora, ideal para tomar decisiones importantes y aclarar asuntos que estaban en pausa. Con la Luna transitando por Escorpio, el Universo impulsa la intuición, la profundidad emocional y la capacidad de ver más allá de lo evidente. Por esta razón, Nana Calistar comparte un mensaje especial para este día que podría ayudarte a cerrar ciclos y entender verdades necesarias.

Lee con atención en TRIBUNA los horóscopos de este martes y descubre antes que nadie qué te espera en el amor, el trabajo y el dinero.

Horóscopos Nana Calistar HOY MARTES 18 de NOVIEMBRE

Aries

Hoy se acomoda una situación que te venía molestando. La Justicia te favorece, mi cielo. En el amor, alguien te dice lo que siente sin rodeos. En el dinero, buen día para trámites o acuerdos.

Tauro

Martes de decisiones firmes. No permitas que te hagan dudar de lo que ya sabes. En el amor, aclaras un malentendido que te tenía inquieto. En lo económico, estabilidad con oportunidad cercana.

Géminis

Tu intuición anda fina y hoy podrías descubrir algo que te pone a replantear una relación o amistad. En el amor, se sinceran contigo. En el trabajo, evita chismes y mantente en tu centro.

Cáncer

La Luna en Escorpio te intensifica emociones, pero también te da claridad. En el amor, una verdad sale a la luz y te libera. En el dinero, evita prestar o fiarte de promesas.

Leo

Hoy tendrás que mantener la calma y actuar con justicia, no con orgullo. En el amor, alguien quiere hablar claro contigo. En lo económico, una oportunidad crece si la manejas con estrategia.

Virgo

Martes para equilibrar tus emociones y poner límites donde hace falta. En el amor, algo que te preocupaba empieza a resolverse. En el trabajo, te buscan porque confían en tu criterio.

Libra

La Justicia te rige directo, mi amor. Hoy un asunto se acomoda a tu favor. En el amor, llega claridad sobre lo que quieres y lo que ya no. En el dinero, buena energía para acuerdos y pagos.

Escorpio

La Luna en tu signo te vuelve profundo, intuitivo y poderoso. Hoy descubres algo que te cambia la perspectiva. En el amor, intensidad máxima. En el trabajo, enfoque total.

Sagitario

Martes para ver las cosas como son, no como quieres que sean. En el amor, una charla sincera te aterriza. En lo económico, no gastes por impulso emocional.

Capricornio

Energía de decisiones importantes. Hoy podrías firmar o cerrar algo que te trae estabilidad. En el amor, te llega claridad sobre una persona. En el trabajo, orden y resultados.

Acuario

Hoy conectas profundamente con alguien o aclaras una situación emocional. En el dinero, es buen día para organizar cuentas. En lo laboral, evita discusiones que no llevan a nada.

Piscis

Tu intuición te guía hacia una verdad que necesitabas ver. En el amor, viene honestidad pura. En el dinero, cuida gastos en cosas innecesarias. En el trabajo, alguien reconoce tu esfuerzo.

