Kate del Castillo impacta a 'Venga la Alegría'; aclara drama con 'El Chapo' y revela si tendrá hijos

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen mexicana, Kate del Castillo, recientemente tuvo una alfombra roja y brindó una entrevista con Venga la Alegría, logró impactar a varios de los espectadores, debido a que acaba de volver a aclarar el drama con la conversación que tuvo con Joaquín 'El Chapo' Guzmán hace años y revela si tendrá hijos con su novio por petición e su padre.

Hace más de 10 años, del Castillo realizó una entrevista con el antiguo líder del Cartel de Sinaloa en la casa de este, que fue organizada por Sean Penn, hecho que cuando salió a la luz fue un escándalo y muchos la acusaron de tener nexos con el narcotráfico, por lo que en redes sociales, en medios de comunicación y la industria del espectáculo, fue sumamente juzgada y tuvo que alejarse muchos años de México, lo que ella llamó la peor etapa de su vida.

Ahora, después de que se retomara dicho escándalo, Kate en una entrevista para el matutino de TV Azteca, aseguró que ella no culpa a nadie de su decisión pues fue de ella y nadie la obligó, pero se mantiene firme en que Sean la traicionó e hizo todo para hacerla quedar mal: "A lo mejor cuando digan mi nombre se relacionara con y ni modo, así fue, una decisión que yo tomé, a mi nadie me forzó a ir a ver al señor y no me arrepiento, ya después de todo lo que sucedió, las traiciones, ya no tuve nada que ver, y ahí sí fue terrible y consecuencias que yo y mi familia pagamos".

Con respecto a las declaraciones de su padre, Eric del Castillo, del tema y que en cuanto vea al exesposo de Madonna piensa golpearlo, la actriz de La Reina del Sur mencionó que era evidente que su padre iba a defenderla, y más porque supo todo el suplicio que vivió desterrada de su país por tantos años: "Mi papá es lo máximo, ya dejen de preguntarle a mi papá cosas. Obvio que mi papá me apoya, pues si es mi padre, y él sabe todo lo que yo sufrí y pasé allá en Estados Unidos".

Finalmente, sobre el hecho de que el actor de Televisa dijo que se quedó con ganas de nietos, Kate fue tajante y aseguró que no, que ella ya no quería ni podía tener hijos, que nimldo, que ya a su edad ni siquiera quiere pisar el altar, porque considera que es tarde: "Ay no, oigan no, qué ridiculez, no pues sí, ya es super tarde, ya está cañón, no me voy a casar, ya sería el colmo a mi edad y tres veces, pues no".

Fuente: Tribuna del Yaqui