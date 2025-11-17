MET Gala 2026: Conoce cuál será la temática y el código de vestimenta para el importante evento

Nueva York, Estados Unidos.- A pocos meses de que se celebre la MET Gala 2026, aquí te presentamos algunos detalles importante sobre el espectacular evento de moda con las estrellas más importantes de Hollywood, en el que se reúnen y desfilan por una alfombra roja. Conoce cuál será la temática y cuál es el código de vestimenta que decidieron los creadores, en el que se espera ver diseños únicos y extravagantes.

Como se sabe, año con año, los artistas más influyentes, reconocidos, queridos y talentosos del mundo del espectáculo, desde músicos hasta influencers, como Zendaya o Justin Bieber, se presentan en el importante evento, el cual se realiza con el fin de recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El próximo año del 2026, se va a celebrar el próximo lunes 4 de mayo del año mencionado.

Dicha fecha fue elegida con la regla de que cada año se celebre el primer lunes del mes de mayo, al igual de que deberá de realizarse en el Museo Metropolitano de Arte, en la ciudad de Nueva York. En esta ocasión la temática del evento será el "Arte del Vestuario", por lo que se espera que las celebridades que sean invitadas lleguen con sus mejores trajes y dejen que su inspiración creen obras de arte.

The theme for the 2026 Met Gala has been revealed to be 'Costume Art.'

Según los informes, la tema del vestuario viene con un código, el cual se informa que será para que se combinen prendas históricas y contemporáneas del Costume Institute para la exposición, que se dividirá a grandes rasgos en tres categorías: el cuerpo clásico y el cuerpo desnudo, los cuerpos envejecidos y los cuerpos de mujeres embarazadas, y el cuerpo anatómico.

Cabe mencionar que se ha revelado que aquellos que pensaron en este código de vestimenta fue el fundador de Amazon y empresario, Jeff Bezos, y su nueva esposa, Lauren Sánchez, lo que no ha hecho más que avivar los rumores de que él está considerando comprar la renombrada publicación como regalo para su esposa, que ha estado muy interesada.

The theme of the 2026 Met Gala is Costume Art! if i attended i would wear something from Alexander Mcqueen for Givenchy ss1998 Japanese garden collection

