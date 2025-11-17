Novio de Ella Bucio rompe el silencio ante romance de la roja con Humberto dentro de 'Exatlón México'

Ciudad de México.- El joven parkourista, Arturo Camarena, que es reconocido actualmente por ser el novio de la también practicante de parkour, Ella Bucio, acaba de romper el silencio y hablar sobre todo el drama que se desató tras confirmarse el romance de la roja al lado de su colega de equipo, Humberto Noriega, mientras que se encuentra dentro de la competencia del Exatlón México.

El pasado 10 de noviembre del año en curso, dentro del reality de TV Azteca, mientras que Ella estaba comiendo y su compañera de equipo Edna, estaba picando una fruta, la parkourista reveló que su cercanía con Humberto ha ido creciendo y están en medio de un romance, pero que también ya se está llenando de drama, debido a que confesó que este le reclamó por la manera en que se está comenzando a llevar con otros hombres del equipo, como Mario 'El Mono' Osuna.

Sin duda la noticia de un nuevo romance en las playas de la República Dominicana captó la atención, como en temporadas pasadas, como con Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, sin embargo, los mayores fans de la emisión no se centraron únicamente en el romance entre ambos atletas, sino que también recordaron que la parkourista tiene una relación con Camarena, por lo que comenzaron a cuestionarse si estaba siendo infiel o si terminaron antes de que ella entrara.

OMG Como que Ella y humberto novies JAJAJAJA #ExatlonMexico pic.twitter.com/uM7UG8bOsT — ??????7 (@JazzSykees) November 11, 2025

Ante toda la serie de dudas, Arturo empleó su cuenta de Instagram para dejar muy en claro que Ella y él tienen una relación abierta, lo que les permite muchas cosas, como el hecho de que ella tenga un romance con Humberto dentro del reality, por lo que pide un alto a especulaciones, insultos y demás, señalando que es complicado en ese momento hablar del tema porque ella no puede opinar a su lado, por lo que desea que ya no lo hagan más complicado: "Es muy difícil lo que está pasando porque no hay comunicación, y se hace más difícil si la gente está insultando".

Finalmente, dejó otro mensaje en el que afirma que su romance con la exintegrante de Guerreros 2020 no ha sido nada fácil, que tienen sus altas y sus bajas como todo, que no es perfecta, pero aún así ambos han sabido construirla de la manera que ambos están felices y en paz con su estilo: "Nuestra relación no ha sido fácil, tampoco es perfecta y seguramente es distinta a lo que otros imaginan. Pero justo ahí está la esencia: aprender a construir desde nuestras diferencias, a sostenernos cuando hace falta y a trazar un camino en conjunto, aunque cada uno tenga su propio estilo".

Fuente: Tribuna del Yaqui