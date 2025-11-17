¿Nueva leyenda azul llega al 'Exatlón México'? Se reporta que David 'La Bestia' Juárez regresaría

Ciudad de México.- De nueva cuenta se ha dicho que en Exatlón México están cerca de vestirse de gala, debido a que recientemente se reportó el regreso del reconocido gimnasta mexicano, David 'La Bestia' Juárez, después de varias temporadas lejos del reality deportivo, en el que estuvo alrededor de seis temporadas, ¿acaso va a haber una nueva leyenda azul que ponga la balanza a su favor?

Actualmente, el reality deportivo mexicano de TV Azteca se encuentra en su octava temporada, y como parte de la renovación del formato, han decidido elegir a nuevos atletas, por lo que realizaron el tan mencionado Draft: El Ascenso, en el que se pudo ver como llegaron 12 atletas nuevos, seis azules y seis rojos, los cuales están llamando la atención por su naturaleza competitiva y que le han ganado a las grandes leyendas.

En esta nueva emisión, novatas como Paola Peña y Ella Bucio han logrado ganarle a dos de las leyendas femeninas más reconocidas, como Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, así como Alexis ha vencido a Mario 'El Mono' Osuna, el actual campeón. Sin embargo, aunque los novatos azules destacan sobre los rojos, por desgracia no han logrado mantenerse en competencia y durante las primeras cuatro semanas, fueron saliendo uno a uno, la quinta por lesión y la semana pasada fue doble pérdida, hasta el domingo 16 de noviembre, que finalmente lograron eliminar a un rojo.

¡Estoy agradecido!



Así describió Luis Ferreiro su estadía en Exatlón. pic.twitter.com/su9i2cituv — Exatlón México (@ExatlonMx) November 17, 2025

Pero, antes de que se eliminara a Luis Ferreiro de la emisión, se dijo que el novato José iba a ser el eliminado y en la cuenta especializada en el reality anteriormente mencionado, Info Reality, se dijo que 'La Bestia' podría regresar a la República Dominicana a obtener su revancha en esta nueva emisión, para tratar de obtener el primer lugar, que le ha sido arrebatado en varias temporadas.

Cabe mencionar que la última vez que David estuvo en el reality, perdió ante su colega del mismo equipo azul, Koke Guerrero, que es actualmente conocido como 'El Hechicero del Aire', por lo que tras varias temporadas y hasta salir por una lesión, decidió por terminado su paso por dicho proyecto. Hasta el momento, no ha respondido si tiene pensado el regresar al reality deportivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui