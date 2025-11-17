Pepillo Origel anuncia muerte de productor de Televisa y es desmentido; ofrece sus disculpas a la familia

Ciudad de México.- El reconocido periodista de espectáculos mexicano, Pepillo Origel, recientemente se ha visto envuelto en otra controversia, debido a que hace poco anunció la muerte del reconocido productor de Televisa y empresario, Pedro Torres, a lo cual salieron a desmentirlo en redes sociales, por lo que este decidió reaparecer mostrándose sumamente apenado y le pide disculpas a la familia.
A finales del mes de agosto, en TV Notas, un presunto amigo cercano del creador de Mediamates Group, empresa de marketig y publicidad, por desgracia fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En las mismas declaraciones, el amigo del productor de Lucía: Noches de cabaret, asegura que Torres ya estaría deteriorándose rápido, pues tendría problemas para hablar: "Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde".
La periodista Sofía Villalobos, la noche del pasado sábado 15 de noviembre, debido a que se disculpó en redes sociales por haber confiado en una "fuente muy cercana" y agregó que era la primera vez que algo así le sucedía.
Noticia falsa. Soy la hija de Pedro Torres, te informo que mi papá está vivo y bien. Qué falta de profesionalismo que suben noticias sin verificar la información, sin conciencia alguna de como pueden afectar a su familia
L a verdad no saben la pena que tengo con mi querido @ptorres por lo publicado ayer, pero como quien lo subió fue una persona seria yo le creí! Mil disculpas a Pedro, a su familia y amigos! Dios te cuide Pedro y te dé mucha vida y salud!
Fuente: Tribuna del Yaqui