¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Adelantos de este 17 de noviembre revela pleito nuevo

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azueles podrían vivir un infierno en esta séptima semana, ya que spoilers sugieren un nuevo pleito con los rojos, además de que revela quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 17 de noviembre del 2025, y también el equipo que va a dominar en el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los azules estarían bastante intensos con los rojos, pues los premios en juegos para este inicio de la octava semana, son tan importantes que la competitividad volverá a

Según los spoilers, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta séptima semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a una de las mujeres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 23 de noviembre, van a ser los azules nuevamente, renovándose gracias a que finalmente lograron sacar a uno de los rojos.

Mati está harta de la actitud de las novatas Rojas ya que sólo están preocupadas por sus porcentajes individuales y quieren picks "fáciles" para no bajar rendimiento.



Exatlón México por Azteca UNO.

Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. pic.twitter.com/zRJPdNtK0N — Exatlón México (@ExatlonMx) November 17, 2025

Pero eso no sería todo, ya que en cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los del equipo de Mati Álvarez, quienes nuevamente se mantengan en las comodidades de la Villa 360, en el inicio de la sexta semana de esta nueva temporada, que sería la tercera ocasión consecutiva a lo largo de una semana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados para no pasarla tan mal tras perder a dos chicas, y dejarían atrás las barracas, sorprendiendo a todos.

Dana le platica a Alejandro sobre la lesión que sufrió y que hizo que saliera de #ExatlónMéxico en su temporada debut. uD83EuDD7A



Exatlón MéxicouD83DuDC9Apor Azteca UNO. uD83DuDCFA

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. pic.twitter.com/2O5krlGGx4 — Exatlón México (@ExatlonMx) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui