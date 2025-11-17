Tom Holland y Zendaya salen el rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day' y sorprenden a fans en Londres

Londres, Inglaterra.- El reconocido actor británico, Tom Holland, y la querida cantante y también histrionista estadounidense, Zendaya, de nueva cuenta han causado la locura entre sus millones de seguidores, debido a que ambos salieron del rodaje de su nuevo filme en común, Spider-Man: Brand New Day, para sorprender a sus fans, quienes quedaron encantados de convivir con los artistas.

A inicios de este año del 2025, Zendaya dejó a millones alrededor del mundo impactados y maravillados a la vez, ya que en su mano presumió un impresionante anillo con un diamante, despertando los rumores de que estaba comprometida al lado del actor de filmes como Uncharted: Fuera del mapa, hecho que poco después se confirmó, aunque los actores se han negado a dar declaraciones al respecto.

Como se sabe, los dos actores se conocieron en el rodaje de la primera película de Spider-Man del Marvel actual, en el que él es el protagonista 'Peter Parker' y ella es la conocida 'MJ', co-protagonista y pareja del héroe arácnido, por lo que el regreso de ambos para la cuarta entrega de su saga, ahora como pareja comprometida en la vida real, para sus fans ha sido más especial, por lo que durante sus rodajes en Londres los han acompañado fielmente.

El hermano de Tom Holland, Sam, quien es chef, revela que le envía recetas a base de plantas (veganas) a Tom para que pueda cocinarle a su prometida, Zendaya, mientras ella está ocupada filmando:



“Las reviso una por una y realmente las disfruto.” pic.twitter.com/WN9zXAqE5K — Indie 505 (@Indie5051) August 19, 2025

Como compensación por la lealtad y el cariño mostrado, el actor de Osadía y la actriz de Euphoria, decidieron tomarse un momento de sus grabaciones para salir a convivir con todos los fans presentes, tomándose fotos, firmando autógrafos y hasta teniendo breves conversión con la mayoría, quienes en los videos filtrados se pueden ver con grandes sonrisas, animados por las atenciones de sus actores favoritos, quienes en todo momento también se mostraron amables y sonrientes.

Como era de esperarse, los actores hasta el momento no han salido a dar declaraciones sobre este momento tan importante para sus seguidores y fans, pero se espera que pronto brinden entrevistas para promocionar este proyecto del MCU y también hablen de su tan esperada boda.

Fuente: Tribuna del Yaqui