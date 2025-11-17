Tras 'veto' de 'Hoy' y escándalo en 'LCDLF México', exgalán de Televisa es despedido de 'VLA' al aire

Ciudad de México.- Después de que presuntamente fuera vetado del programa Hoy, ante su tan escandaloso paso por La Casa de los Famosos México, el polémico exgalán de Televisa e influencer originario de argentina, Agustín Fernández, recientemente conmovió a millones al romper en llanto y dar un mensaje, cuando fue despedido al aire de la emisión dominical de Venga la Alegría: Fin de Semana.

Actualmente, Fernández es uno de los actores y modelos de origen argentino más reconocidos en México, gracias a que de la mano de la famosa productora, Magda Rodríguez, consiguió su primera oportunidad en México ante las pantallas del Ajusco, al formar parte de Enamorándonos, y aunque su presencia no fue muy destacada, en el 2020 la mencionada productora decidió llevárselo con ella a la empresa San Ángel para que fuera de los integrantes en la primera temporada de Guerreros México.

Por desgracia, en medio de su crecimiento y lo que pensaba sería su gran oportunidad en La Casa de los Famosos México, al ser de los favoritos en Las Estrellas Bailan en Hoy, fue todo lo contrario, ya que resultó siendo un total fracaso ante el público de Televisa que arremetió con fuerza en su contra, por comentarios que fueron tachados de "insensibles", "machistas" y "muy desafortunados", incluso se dijo que por este paso fue vetado de la emisión de Andrea Rodríguez Doria.

Aunque se pensaba que por esto su carrera se acababa, la realidad es que en TV Azteca le dieron otra oportunidad, primero en Survivor México, y poco después en la emisión de los fines de semana, el pasado sábado 20 de septiembre, ya que después de que se confirmó que Jawy Méndez estaría en La Granja VIP se le dio su lugar para suplirlo en el tiempo dentro del nuevo reality show.

Ahora, después de una semana de la salida de Méndez, el pasado domingo 16 de noviembre fue despedido por sus compañeros al aire, quienes le dedicaron unas palabras de aliento que lo hicieron romper en llanto y al limpiarse las lágrimas él quiso regresar el favor y habló de la felicidad que tuvo al ser parte de la emisión matutina.

Fuente: Tribuna del Yaqui