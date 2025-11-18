Abuela de Aldo de Nigris enciende las alarmas de Televisa; revela que tiene problemas de salud

Ciudad de México.- La reconocida Leticia Guajardo, mayormente conocida por ser la madre de Poncho de Nigris, recientemente acaba de encender las alarmas de los millones de seguidores de Televisa, debido a que durante un live de sus redes sociales, acaba de revelar que su famoso nieto, el joven influencer regiomontano, Aldo de Nigris, por desgracia tiene severos problemas de salud.

Después de que Aldo se convirtiera en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, ha dado mucho de que hablar entre los escándalos más recientes en los que se ha visto envuelto, como el hecho de que dejó de seguir en redes sociales al famoso actor de melodramas, Alexis Ayala, por supuestamente haber insultado a Elaine Haro, con quien se dice tiene un romance.

Ahora, la conocida 'Doña Alegría', acaba de usar su cuenta de TikTok para salir en defensa de su nieto, afirmando que actualmente Aldo ha estado bajo mucho estrés por ataques, destacando que ella siempre va a defender al regiomontano: "El mejor ser humano del mundo, que llegó a mi vida por algo, que yo creo que Toño me lo mandó. Yo lo voy a defender contra todo, porque es un jovencito bueno".

Aldo de Nigris nuevo patrocinio. Detergente Persil uD83DuDD25 primero Sognare, Soriana, Pirma y ahora Persil. #AldoViral pic.twitter.com/3loNmDjEAS — Gab Gav ???uD83DuDD25 (@gabgavvv123) November 17, 2025

Ante esta situación, 'Doña Alegría aseguró que su nieto tiene varios días con complicaciones de salud, debido a que todo el chisme y el hate que recibe, han sido los causantes que lo enfermaron, asegurando que hicieron colapsar y que se agotaran al punto de enfermarse por ello: "Hay mucho chisme, mucho hate y muchas cosas que no deberían permitirse. Cuando te estresas, pues te enfermas, y la verdad es que ha estado muy decaído".

Finalmente, aunque Guajardo no reveló que es lo que tenía su nieto, sí destacó que era a causa de todo el estrés que el mundo de la farándola puso sobre él, lo terminaron por romperlo y se había sumido a una crisis: "Está comiendo muy mal, se andaba desmayando y mareando, tampoco está tomando proteína. Le urge alimentarse mejor y sino le voy a sacar un éxamen de sangre", comentó doña Lety hace unos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui