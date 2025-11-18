Actriz de Televisa anuncia su retiro de las novelas; toma drástica decisión tras enfermedad de su hija

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Carmen Aub, acaba de realizar una entrevista para TV Notas, en la que anunció su retiro de las novelas y los proyectos de cualquier tipo por el momento, debido a que ella junto a su pareja, Iván Sikick, tuvieron que tomar drástica decisión con respecto a la calidad de vida de su hija, Lu, y su enfermedad degenerativa.

Después de la felicidad al compartir que era madre de una hermosa niña, la actriz de El Señor de los Cielos, reveló que su pequeña padece de sordera, y que tras varios días de nacida le detectaron la pérdida de audición, destacando que estaban contactando a especialistas para darle una mejor calidad de vida: "Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos frente a nosotros. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido".

Ahora en entrevista con TV Notas, la actriz de Regalo de Amor declaró que ella no se puede lamentar por el resto de su vida y tiene que ser fuerte, dejar salir las emociones, pero sin que la derrumben para darle lo mejor a su pequeña en estos momentos tan importantes: "Tengo que sentir mi enojo, mi tristeza y seguir adelante. Saber que todo estará bien y agradecer que hay una solución. La vida me está cambiando, pero no me puedo lamentar. Tengo que salir adelante".

Ante esto, declaró que va a renunciar por el momento a su carrera, ya que deberán de mudarse a Nueva York para darle una mejor atención médica a su pequeña y por supuesto, una mejor calidad de vida a futuro, asegurando que hay hasta comunidad de sordos a la que puede ir: "Nos vamos a tener que mudar a Nueva York, porque allá está el tema de los seguros (médicos), toda la ayuda que podamos conseguir. Hay una comunidad también mucho más grande de personas sordas. Es empezar a hacer los planes para sacar un mejor futuro para ella".

Carmen declaró que Lu ya usa audífonos que le permiten acceder al 55 y 60 por ciento del lenguaje, pero que eso no es suficiente ya que hay muchos sonidos que no logra escuchar y por eso, quieren buscar el apoyo en Nueva York, porque considera es importante darle un mayor lenguaje lo más rápido posible para su desarrollo: "Por eso tomará más adelante una terapia de habla, para que empieza distinguir, aunque no escuche, acompañado de la lectura de labios. Con esto, podrá hablar bien y no tendrá problema cuando quiera expresarse".

Los actores no somos millonarios. Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esta ayuda. Por supuesto que estoy en un lugar privilegiado, comparado con muchas otras personas que no tienen nada, pero aun así no es como que yo tenga la vida resuelta y me sobra. Me causaba un poco de enojo cuando la gente, por hacerme sentir bien, me decía: ‘Pero hay cosas peores...’. Claro, pero tampoco quisiera estar viviendo esto, y también qué privilegio por poderle dar a mi bebé lo mejor y hacer esta mudanza, para buscar ayuda del gobierno", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui