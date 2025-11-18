¡Síguenos!
Adrián Marcelo

Adrián Marcelo es hospitalizado: Filtran FOTO del comediante encamado; esto se sabe de su estado de salud

Adrián Marcelo recientemente encendió las alertas de preocupación, pues fue hospitalizado y filtraron su FOTO encamado; esto se sabe

Adrián Marcelo es hospitalizado y filtran FOTO desde el nosocomio encamado Foto: Internet

Ciudad de México.- El reconocido influencer y comediante regiomontano, Adrián Marcelo, está dando de que hablar, debido a que acaba de confirmarse que fue hospitalizado de emergencia, despertando de esta manera las alarmas de preocupación entre sus millones de seguidores, pues además de todo, filtraron foto de él mientras que se encuentra encamado en el nosocomio. Esto es lo que se sabe de su estado de salud actual

Después de su paso por La Casa de los Famosos México su popularidad creció y aunque en su mayoría recibió ataques y críticas por su humor tan oscuros y acciones que fueron tachadas de machistas y misóginas, también tuvo un público nuevo que se unió a su fandom y le mostraron todo su apoyo, en especial cuando comenzó el descenso de Gala Montes y el público comenzó sus ataques masivos en su contra, con el #AdriánMarceloTuvoRazón.

Ahora, por desgracia, el nombre del expresentador de SNSerio, volvió a estar en el centro del escándalo, pero no por una funa en su contra, sino que por preocupación de su estado de salud, debido a que recientemente, filtró él mismo mediante su cuenta de Instagram una fotografía en el que se le puede ver acostado en una cama de hospital con el mensaje "la vida de comediante", si embargo, no dijo que le sucedió.

Esta vez fue Adrián Marcelo, puro estrés y nervios, todo derivado de lo mal que la está pasando desde que se hizo pública su situación sentimental. Tan mal estuvo que hasta el hospital fue a dar… pero eso sí, ¡qué tal la foto para el Face!

Fuente: Tribuna del Yaqui 

