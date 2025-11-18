'El Jerry', influencer asesinado en Culiacán, dejó un inquietante mensaje antes de morir

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del pasado domingo 16 de noviembre fue asesinado Gerardo Moya, conocido como El Jerry en redes sociales, junto a su acompañante Gustavo, de 26 años, en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, poco se habla sobre la vida privada del creador de contenido, pues en las últimas horas comenzó a circular que quizás él presintió su muerte. A continuación, te contamos todo.

Todo inició a partir de un video que circula en la popular plataforma TikTok; aquí se observa al joven sentado mientras la cámara enfoca y, en la pantalla, aparece la siguiente frase: "A mí pónganme un café en la ofrenda, no vuelvo a tomar agua", ya que el material hace alusión a la festividad mexicana del Día de Muertos. Evidentemente, a las horas de confirmarse su muerte, el clip se llenó de comentarios.

La gran mayoría considera que quizás presintió su muerte; además, el misterio se hizo más grande cuando algunos usuarios quisieron buscar el material original, pero ya había sido borrado e incluso desapareció el perfil del artista. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, nada de esto tiene una explicación; sin embargo, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier detalle.

Aseguran que él presentía su muerte (captura de Infobae)

De hecho, por supuesto que no es el primer influencer mexicano que perdió la vida en extrañas circunstancias. En la lista están Juan Carlos Sauceda, un rapero e influencer sonorense que fue víctima de asesinato mientras estaba en su domicilio en Zapopan, Jalisco; uno de los más recientes es el caso de su compatriota Valeria Márquez, quien a sus 23 años recibió un disparo mortal mientras estaba en su salón de belleza en Zapopan, México.

#Mundo | Sheinbaum responde a Trump; descarta apoyo militar de EU en México: "No lo vamos a permitir" uD83DuDEABuD83CuDF0Ehttps://t.co/tRPZoNX1vJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 18, 2025

De igual forma, en fechas más recientes, tenemos al diseñador de modas Edgar Molina, quien era un gran amigo de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz. Así como el pasado lunes 20 de octubre de 2025, se encontró en una barranca de San Sebastián de Aparicio, a las afueras de Puebla, el cadáver del bailarín poblano Francisco Pineda Pérez, mejor conocido como Medio Metro el Original.

Fuente: Tribuna del Yaqui