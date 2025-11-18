Escándalo en Televisa: Exintegrante de 'Guerreros 2020' es detenido tras denuncias de violencia familiar

Ciudad de México.- El reconocido exintegrante de Guerreros 2020 y árbitro mexicano, Marco Antonio 'N', está dando muhco de que hablar, debido a que desató un nuevo escándalo en Televisa, ya que una vez más fue detenido por violencia familiar, que lo llevaría a muchos años a estar detrás de las rejas por muchos años, en caso de ser encontrado culpable por parte del jurado qu investiga su extenso caso.

Según los informes que han salido a la luz, desde el año del 2023, el árbitro conocido como 'Chiquimarco', es investigado por el delito que corresponde a violencia familiar, incluso en ese mismo año, tuvo su primera detención y posteriormente quedó en libertad, aunque no fue exonerado. La autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para mantenerlo vinculado a proceso, lo que implicó que el caso siguiera activo al menos hasta resolverse plenamente en los tribunales.

De la misma manera, se dijo que Marco Antonio en esta ocasión, fue detenido la mañana del domingo 16 de noviembre por elementos de seguridad, como parte del seguimiento al presunto caso de violencia familiar que se le atribuye desde el año 2023. Cabe mencionar que actualmente, aunque su situación jurídica quedó sujeta a un proceso que no se ha cerrado desde entonces y por ende todo podría pasar.

Su defensa informó en su momento que el proceso continuaría bajo las directrices establecidas por el juez, lo que incluía la posibilidad de audiencias presenciales cuando la autoridad lo estimara necesario. De esta resolución deriva precisamente la importancia de la audiencia próxima, ya que parte del cumplimiento procesal incluye su presencia física.

Según lo informado por RECORD, la audiencia está programada para este martes 18 de noviembre de 2025 a las 12:30 horas. Esta sesión será crucial dentro de la secuencia del proceso legal que se le sigue. A diferencia de ocasiones anteriores, el imputado no podrá participar de forma virtual. El juez determinó que, debido a un amparo concedido en el pasado, Marco Antonio ‘N’ debe presentarse físicamente cada vez que la autoridad lo solicite.

Fuente: Tribuna del Yaqui