Exactriz de Televisa denuncia que Alejandra Guzmán le quita el dinero a la Asociación Rafael Banquels

Ciudad de México.- Una reconocida exactriz de Televisa y de teatro, Lourdes Trujillo, que en el mundo artístico se hizo llamar como la Payasita Serpentina, acaba de brindar una entrevista en la que denunció a Alejandra Guzmán, de supuestamente abusar de su poder y quitarle el dinero a los beneficiarios de la tercera edad de la Asociación Rafael Banquels, y no dar informes sobre la fundación a nombre de su madre, Silvia Pinal.
Trujillo para TV Notas brindó una entrevista para hablar de su lamentable situación actual, destacando que finalmente va a recibir el apoyo económico de la Asociación Rafael Banquels, pero en medio de la felicidad hubo gran tristeza, ya que le mandó un contundente mensaje a la hija de Enrique Guzmán: "Estás mal. Tienes mucho dinero. ¿Por qué le quitas a las personas mayores que realmente lo necesitan? Supe que tuvo que ver con que quitaran el apoyo a la asociación de su mamá (Silvia Pinal)".
Como se sabe, la mencionada asociación tiene ya un año en severos problemas, debido a que el productor y amigo de Silvia, Iván Cochegrus, afirmó que había malos manejos en la administración, incluso la 'Reina del Rock' salió a apoyar a Cochegrus afirmando que que destituyeron a su madre como presidenta y de haberse aprovechado de ella a raíz de sus problemas de salud, "lo que provocó la pérdida de los recursos de Fundación Jumex", y con ello la disminución de las aportaciones a sus miembros.
Ahora, la actriz que fue parte de producciones de teatro y en la TV, señala que la creación de la Fundación Silvia Pinal, sigue sin comenzar sus actividades y ni Alejandra ni Sylvia Pasquel, las creadoras, no han hablado al respecto. Pero eso no fue todo, también acusó a Iván de haber sido abusivo con su marido y no les pagaba: "Mucha gente abusó de mi marido, e Ivan Cochegrus fue uno de ellos, ¡¿de quién no abusó?! Era productor y actor. Estuvo en el teatro Hidalgo. Ahí le pidió a mi esposo, quien también era carpintero, que le hiciera una carpita… Nunca le pagó, decía que no tenía".
De la misma manera, señaló que Beto 'El Boticario' le pedía trabajos y apenas si le daba para el camión, mientras que José Luis Duval, cuando era tesorero en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), le pidió ayuda para cobrar las aportaciones, y sus dos meses de trabajo no fueron pagados, por lo que se tuvieron que ir a Estados Unidos: "No vivimos muy bien. Cuando trabajó mi esposo en Estados Unidos, teníamos coche y todo, pero después no hubo trabajo y se presentaba en burlesques. Silvia Pinal le dio un reconocimiento como 'El fonomímico de México'".
Gilberto fue presidente de “Carpa y Circo” en la ANDA, pero tenía una debilidad, los compañeros estaban antes que él y su esposa: “Una vez fuimos al teatro Jorge Negrete a hacer un homenaje a Polo Ortín (†), yo hacía globoflexia. Vendí todo. Al terminar, me dijo: ‘¿Cuánto vendiste? Dámelo, no me va a alcanzar para pagarle a los compañeros’. Él cumplía, aunque nos quedáramos sin zapatos”.
Le entristece saber que ella y su marido, que tantas alegrías llevaron a la gente, regalaron mucho de su trabajo y por ello la pasaron mal. “Nos llamaba Carlos Amador para presentarnos en un asilo, de cortesía. A veces nos pagaba, otras no, y así otros”.
Fuente: Tribuna del Yaqui