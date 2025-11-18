Familia de Christian Nodal rechazaría a su hermana trans; aseguran lo enviaron lejos para "ocultarla"

Ciudad de México.- Al parecer, las historias de que Christian Nodal y su familia son homofóbicos serían ciertos, pues ahora, se ha dicho que rechazarían a Alonso Nodal, la ahora hermana transgénero del cantante, y que se haya cambiado de género y ahora sea mujer. Según informes, por esta situación la habrían enviado lejos de México para poder "ocultarla" del público y no la vean en su versión femenina.

Antes de acabar el 2024, Alonso, como se llamaba el nombre de comenzó a llamar la atención mediáticamente, debido a que el joven a través de su cuenta de TikTok, compartió un video en el que aparece siendo un niño de entre sus cinco y siete años de edad, vistiendo ropa vaquera, con botas y sombrero, junto al mensaje: "Voy a extrañar al bebé Alonso, por siempre". Mientras que en su cuenta de Instagram compartió una imagen más reciente, en la que aparece maquillado, con falda y cabello largo, exhibiendo su lado femenino.

Ahora, según una fuente de TV Notas, ha estado en contacto con la joven, y ella le confesaría que solo habla a medias con Amely Nodal, su hermana, pero que su familia no la aceptan y está cayendo en una profunda depresión porque se siente muy sola y despreciada por sus seres amados: "Se siente sola, porque ya nadie le hace caso. Con la única que habla, y eso de vez en cuando, es con su hermana Amely, pero también ella está un poco distante. No entiende por qué no la acepta y lo peor es que está cayendo en depresión, bajo mi punto de vista".

Ante esto, la fuente declaró que sigue en Instagram, pero de una cuenta nueva, en la que está subiendo cosas que ya preocupan sobre su estado de salud mental, ya que considera que está dando señales de que no está nada bien mentalmente: "Aunque le pidieron que las dejara, lo único que hizo fue abrir otra cuenta donde sigue en contacto con la gente que la empezó a seguir. Sigue subiendo cosas a redes cada vez más raras, sobre todo en sus historias, que se borran a las 24 horas y a las que pocos tienen acceso".

Así luce la hermana trans de Nodal. Internet

Una vez compartió una foto de cuando todos estaban juntos y puso algo así como: 'Todo era felicidad hasta que cambié'. Como se cambió su nombre en las redes, pocas personas hemos dado con ella, pero cuando la encontré y supe que sí era siguió la comunicación. Las pocas veces que he llegado a entablar comunicación con ella, me dice que se siente sola y abandonada. Imagino que le pasan un dinero o algo, porque hasta donde me ha platicado no tiene trabajo", agregaron.

Ha llegado a poner cosas con cuchillos y espadas, reflexiones donde dice que no le gusta su vida o que su vibra podría poner de vuelta a Cristo. Me dice que está bien, pero sé que no. También sé que, a la distancia, su hermana también ya notó que esto que comparte en las redes se está saliendo de control.

Yo sí tengo miedo de que llegue a pasar algo más grave. Todos sus amigos tememos por su vida. Una vez intenté hablar con Amely para decirle lo que estaba viendo y solo me respondió que sí, que ella también lo veía y que están tomando cartas en el asunto. No sabría decirte qué, pero quiero lo mejor para ella", concluyó.

Así lucía Alonso antes de ser mujer. Interne

Fuente: Tribuna del Yaqui