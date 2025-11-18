Gala Montes se solidariza con Belinda tras polémica con Lupillo Rivera

Ciudad de México.- Gala Montes ha mostrado su apoyo a Belinda en medio de la controversia con Lupillo Rivera, quien reveló detalles privados sobre sus supuesto romance en su biografía, incluyendo fotografías. La actriz mexicana expresó su empatía hacia Belinda y criticó la divulgación pública de asuntos personales.

En una entrevista, Gala comentó: "Ay, pues qué feo, ¿no? O sea, qué feo como… Ay, no. Ya me ha pasado. O sea, la verdad es bien duro que alguien que tú considerabas que la querías, que lo querías, que filtre cosas de tu intimidad o que ya siquiera vaya a una revista hablar de ti, de lo que sea, sea positivo o negativo, es como superduro, o sea, y menos entre artistas, ¿sabes? Como que hay códigos y hay cosas que es como, esto no lo haríamos, nunca seríamos así. Y pues sobre todo en estos momentos que la mujer ha agarrado tanto coraje y pues si tiene pruebas de eso ella y se está defendiendo con eso, pues la apoyaremos."

La también cantante destacó la importancia de la sororidad y de respaldar a otras mujeres en situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de figuras públicas que enfrentan ataques mediáticos. Su postura refuerza la idea de que entre artistas deberían existir códigos de respeto que eviten la exposición de intimidades.

En otro aspecto, Gala expresó su pesar porque desde hace un año su relación con el músico Icho Van quien también es su representante, ha sido objeto de críticas en redes sociales. 2Al principio pudo, ¿sabes? Como dañarnos y no nos dañó. Y ahorita menos. O sea, como que yo digo, después de todos los intentos que hemos tenido porque fracase nuestra relación, yo digo: Ya, ¿no se cansan?, o sea, no va a pasar, ¿sabes? Estamos muy unidos, seguiremos muy unidos. Y ya, eso es lo bonito de estar enamorada, de estar enamorado."

Gala Montes y el músico Icho Van

La artista desmintió las especulaciones acerca de un conflicto con su hermana, Beba. "Sí, pues son inventos, o sea, ya sabes, es como un amigo cercano a la familia. Y pues siempre inventan cosas y quieren separarnos, no lo van a lograr. Mi hermana y yo ya no subimos tanto contenido juntas porque creemos que nuestra relación es para nosotras dos. Y lo que queramos compartir lo compartiremos, lo que no, no. Entonces, eso no quiere decir que estemos distanciadas, simplemente ella estaba trabajando conmigo, ya no está trabajando conmigo. Yo estoy haciendo mis cosas, mi vida."

Gala explicó que la distancia con su consanguínea se debe únicamente a proyectos personales: "Nada más eso, ella está haciendo su vida con su pareja, con mi sobrina y viviendo su vida y aprendiendo cosas". Con ello, dejó claro que su vínculo familiar permanece intacto.

Finalmente recordó su pasado por 'La Casa de los Famosos México': "Dejado atrás está, o sea, desde que pasamos esa puerta, ya es algo que nunca más va a volver a pasar, ya no nos persigue no nos está persiguiendo un león, y ya, estamos tranquilos. Obviamente tiene una resaca y obviamente pasan cosas, pero… es parte de, la verdad, es parte de, ahora lo veo con todos los de esta temporada y digo: '¡Qué fuerte!, ¡qué fuerte suceso!', pero pues yo siento que todo va bien, o sea, a pesar de todo hemos sabido cómo seguir viendo nuestro objetivo, y todo, hay altas, hay bajas en esta carrera, pero así como todo lo bueno se va también lo malo."

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México