"Mal padre y quiere más": Tunden a Christian Nodal por decir que quiere tres hijos más tras casarse con Ángela

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, se ha puesto en duda que Christian Nodal cumpla al 100 por ciento con sus obligaciones como padre de Inti, la pequeña que nació fruto de su relación con Cazzu, debido a que la propia argentina ha hecho declaraciones al respecto. Es por ello que a muchos sorprendió que en una reciente entrevista, el sonorense confirmara que está planeando tener más hijos.

Después de la reciente entrega del Latin Grammy, Nodal dio una emotiva y reveladora entrevista de 60 segundos para Jasmin Zangarè, donde fue bombardeado con varias preguntas sobre su vida personal, como su primer beso, que confesó fue a los 13 años, pero al llegar a las preguntas más íntimas, así contestó. Zangarè: "¿Estás enamorado?" y él dijo: "Sí". Zangarè: "¿Quieres hijos?" y Nodal añadió: "Sí".

¿Cuántos más?", preguntó la entrevistadora.

Tres más", contestó el intérprete.

Ángela Aguilar y Christian Nodal tienen poco más de 1 año casados

Las declaraciones de Christian generaron desconcierto entre los internautas, tanto por el número de descendientes que planea, como por no aclarar con quién piensa formar esa familia. Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de las redes contra el intérprete de Adiós amor y Ya no somos ni seremos:

¿Cómo que 3 hijos?".

Tres más... vete preparando Ángelita".

3 hijos más, pero no dijo con quién".

3 más para repetir la historia de su suegro".

Otro punto que se trató en la charla y que captó la curiosidad fue el destino predilecto de Nodal. El artista aseguró que Roma es su lugar favorito, lo que hace alusión a que estuvo ahí con su actual esposa antes de hacer pública su relación y que, según narró en charla con Adela Micha, fue el escenario de su primera boda.

En redes sociales señalaron al cantante mexicano de presuntamente coquetear con la entrevistadora, luego de que durante la charla le sugirió "echarse unos drinkis en Roma", tras confesar que es la ciudad que más le encanta. Debido a este comentario, los internautas volvieron a tundir a Christian y señalaron que habría coqueteado con la mujer italiana:

Se enamoró de la reportera, el alma enamorada".

No le dio tiempo de terminar a coquetear, pero ya le dijo".

Roma, el lugar donde Nodal lleva a todas".

Ya sabe que el próximo viaje por tercera vez será a Italia".

Hasta ahora, Christian Nodal no ha emitido postura ni comentario oficial sobre las interpretaciones que generaron sus recientes confesiones, lo que mantiene a sus seguidores en expectativa. Esta ausencia de respuesta ha alimentado aún más el debate, pues muchos esperan que aclare directamente la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui