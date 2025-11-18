Martha Higareda da a luz a gemelas, Adrián Marcelo acaba hospitalizado y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación mirarás la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos; en la edición de hoy martes 18 de noviembre, conoce los detalles sobre el nacimiento de las gemelas de la actriz Martha Higareda y su esposo Lewis Howes.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

¿Cynthia Erivo está obsesionada con Ariana Grande?

La amistad entre las actrices Cynthia Erivo y Ariana Grande se ha convertido en un tema de debate en redes sociales, pues algunos fans señalan a Erivo de "estar obsesionada" con su compañera de Wicked, mientras otros defienden la amistad sana entre ambas.

Adrián Marcelo acaba hospitalizado

El polémico comediante, Adrián Marcelo, generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar una fotografía desde la cama de un hospital, aunque no dio detalles de su salud otra publicación de él hizo suponer que ya habría sido dado de alta y se encuentra recuperándose.

Martha Higareda ya es mamá

La actriz mexicana Martha Higareda dio a luz recientemente y se convirtió en madre de gemelas, sin embargo, su esposo Lewis Howes reveló que la famosa y una de las bebés enfrentaron crisis de salud en el parto. Por fortuna, ambas ya se encuentran bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui