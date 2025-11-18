Martha Higareda ya es mamá: Lewis Howes revela que la actriz y una bebé enfrentaron crisis de salud

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Martha Higareda, este martes 18 de noviembre ya se convirtió en mamá de gemelas, y mediante sus redes sociales lo compartieron con tierno video, sin embargo, Lewis Howes ha revelado que no todo fue miel sobre hojuelas, pues declaró que la artista y una de las bebés enfrentaron crisis de salud en el parto, despertando la preocupación en fans.

En agosto del año en curso, Lewis y Martha confirmaron que esperaban dos hermosas nenas en una impresionante revelación de género sobre el escenario, rodeados de familias y cientos de personas. Al ser la primera vez que ambos se convierten en padres, la actriz y escritor han estado emocionados compartiendo el paso a paso de este momento tan importante en su vida, recibiendo los mejores deseos en cada post.

Ahora, este martes 18 de noviembre, a través de su cuenta de Instagram, compartieron la felicidad de que ya son padre de sus dos hermosas gemelas, declarando que estaban agradecidos profundamente de que este sueño que tenían en común se hiciera realidad y puedan vivir esta etapa tan deseada al lado del otro: "Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida".

Pero, en medio de esta gran felicidad y dicha, Howes reveló que la exinvestigadora de ¿Quién es la Máscara?, mientras que estaba en el parto, presentó complicaciones, al igual que una de las dos nenas, pero que por fortuna los doctores lograron estabilizarlas y ahora estaban bien: "Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos".

Aunque no reveló que pasó exactamente, se espera que en el video que compartan sobre este momento en su vida, aparezca este tema. Finalmente, Lewis agradeció a todos los que han estado al pendiente de todo el proceso que vivieron y a los que le han deseado el bien en esta situación: "Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios".

