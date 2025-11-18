Pleito legal con Universal: Se retrasa audiencia de Christian Nodal en el Reclusorio Oriente

Ciudad de México.- La audiencia programada para el cantante Christian Nodal y sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jesús Jaime González, sufrió un retraso este martes 18 de noviembre en el Reclusorio Oriente. La diligencia judicial, fijada para las 14:35 horas (centro) en la Sala de Audiencias Cuatro, aún no había comenzado al cierre de esta nota, generando una larga espera para todas las partes involucradas.

El artista de regional mexicano acudió puntualmente a la cita, llegando a las instalaciones alrededor de las 14:00 horas, acompañado de su equipo legal. Su comparecencia es un paso importante en el proceso penal que enfrenta derivado de una disputa con su antigua casa discográfica, Universal Music, la cual se remonta al año 2021. La presencia de Nodal era obligatoria para cumplir con el citatorio y evitar posibles consecuencias legales.

De no haber cumplido se habría enfrentado a una orden de aprehensión por parte de la jueza a cargo del caso. El conflicto legal tiene su origen en una denuncia presentada por Universal Music, que acusa al cantante y a sus padres de la presunta falsificación de más de 30 documentos relacionados con su contrato y la titularidad de su catálogo musical. En el pasado existieron intentos por alcanzar un acuerdo conciliatorio.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron, lo que escaló la disputa del ámbito civil al penal. En declaraciones anteriores, el representante legal de la disquera, Ulrich Richter, había manifestado la disposición de la compañía para encontrar una solución dialogada. "Lo ideal es que se acerquen directamente a la disquera y lleguen a un acuerdo; nuestro objetivo no es perjudicar a ningún artista", señaló el abogado en septiembre pasado.

A su llegada al recinto, la presencia de Christian Nodal generó una notable congregación de medios de comunicación. Rodeado por su personal de seguridad, el cantante se dirigió hacia el interior del edificio y, de manera reservada, se abstuvo de emitir declaraciones a la prensa. Con el transcurso de las horas, la incertidumbre sobre el inicio del procedimiento ha prevalecido.

VIDEO | Christian Nodal, en compañía de sus abogados, arribó a los juzgados, para atender una demanda en su contra por presunta falsificación de firmas en contratos con su antigua disquera.



Créditos: Alan Saldaña pic.twitter.com/B3q6TSIxxP — @telediario (@telediario) November 19, 2025

Tanto el equipo de defensa de la familia Nodal como los representantes de la parte acusadora permanecen a la espera de que la audiencia finalmente se desahogue para presentar sus respectivos argumentos ante la autoridad judicial.

Fuente: Tribuna del Yaqui